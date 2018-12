Unes 200 persones participen en una marxa dels sindicats pels drets dels immigrants

Diversos sindicats francesos i catalans han alertat de l'auge que l'extrema dreta està experimentant arreu del continent europeu. Amb motiu del Dia Internacional de l'Immigrant, que va tenir lloc ahir, diversos col·lectius, associacions i sindicats van deixar clar que «cal combatre-ho i posar un cordó» en aquells partits que se situen fora de la democràcia. En aquest sentit, el secretari de Política Territorial i Migracions de Comissions Obreres (CCOO), Toni Mora, va lamentar que discursos com el de Manuel Valls amb relació a la seguretat o la immigració a Barcelona són «el germen» de l'entrada de «partits xenòfobs, racistes i feixistes». «De manera conscient o inconscient estan creant un camí perquè d'altres s'instal·lin a les institucions. Això és un perill», va reblar Mora. Amb motiu d'aquestes reivindicacions, els sindicats van convocar per ahir a la tarda una marxa en favor dels immigrants al nord de Catalunya, des del Pertús fins a la Jonquera, que va reunir unes 200 persones.

«Hem de construir l'Europa social i de drets i això l'extrema dreta no ho vol», va advertir el secretari general de CCOO a les comarques gironines, Bartomeu Compte. I és que diversos sindicats francesos i catalans alerten que l'auge de partits «xenòfobs i feixistes» comportarà «una divisió» entre societats que estan cohesionades. Un dels punts que més preocupa als sindicats són les polítiques en seguretat i immigració. En aquest sentit, Toni Mora va lamentar que apareguin discursos des de partits centristes o de dreta moderada com el de Manuel Valls a Barcelona, afirmant que «sense adonar-se'n són el germen perquè arribi l'extrema dreta a les institucions».

Per aquest motiu, en el Dia Mundial de l'Immigrant, Mora va demanar «fer un cordó» contra aquestes polítiques que «afavoreixen» l'aparició de partits extremistes. Des del sindicat, recorden que les eleccions municipals són a tocar i que serveixen «com una oportunitat i no com un problema» per a la societat.



Girona, porta d'entrada

Bartomeu Compte va destacar ahir que les comarques gironines són «especialment sensibles» en temes d'immigració, ja que són la «porta d'Europa» per a molta gent que fuig dels seus països. Per això, el secretari general CCOO va demanar «responsabilitat» i «no caure en els paranys» de l'extrema dreta.