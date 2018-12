La Marea Pensionista torna als carrers

La Marea Pensionista es va manifestar ahir a diversos punts de Catalunya, com ara a les capitals de província de Barcelona i Lleida, i altres ciutats com Amposta, amb l'objectiu de reivindicar unes pensions dignes. A la capital del Segrià, una vuitantena de persones van sortir al carrer per fer aquest reclam i sobretot llançar un missatge a tot el col·lectiu, tal com va explicar ahir el seu portaveu, Joan Miquel Ballesté, en referència als resultats electorals d'Andalusia. Per altra banda, Ballesté va explicar que havien pogut entrar a formar part com a oients del Consell de la Gent Gran de la Paeria, reclamant que «es parli de problemes de la gent gran i no tant de l'oci i el lleure».