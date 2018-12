Airbnb compartirà amb Hisenda les dades dels llogaters a partir de l´1 de gener

La plataforma de lloguer d'habitatge turístic Airbnb ha anunciat que a partir de l'1 de gener compartirà amb Hisenda les dades dels llogaters que utilitzen aquest canal per contactar amb els seus clients. En un comunicat, l'empresa ha recordat que a partir d'aquella data entra en vigor "l'obligació" de posar a disposició de l'Agència Tributària la informació que tingui disponible sobre les transaccions que s'hagin fet des del 2018. L'empresa ha comunicat avui als propietari que ha implementat una eina per facilitar la transmissió d'informació a les autoritats fiscals. L'eina permet que sigui el mateix usuari el que posi a disposició d'Hisenda els ingressos i detalls dels seus anuncis, així com el nom i la direcció.