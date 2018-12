Girona és la cinquena ciutat amb més contractes temporals

Girona és la cinquena gran ciutat de Catalunya que té més contractes a temps parcial, amb un 30,5%, segons un informe de l'Idescat i que recull dades fins al setembre passat. L'estudi dictamina a més que és la ciutat que té una desigualtat més gran entre gèneres: per als municipis de més de 50.000 habitants, Girona és qui mostra més diferències entre sexes (28,0% en el cas dels homes i 32,8% en el cas de les dones).

Els municipis més poblats de Catalunya amb un grau de temporalitat més elevat són Lleida (33,8%), Tarragona (33,6%) i Reus (33,4%). Just a darrere se situa Santa Coloma de Gramenet i a continuació Girona. En canvi, els percentatges d'afiliacions de caràcter temporal més baixos són a Sant Cugat del Vallès (20,1%), Castelldefels (24,1%) i Viladecans (24,8%).

El setembre del 2018, les comarques amb un grau de temporalitat més elevat de la província de Girona són la Cerdanya (31%) i la Selva (29,9%) mentre que, per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Pla de l'Estany (25,6%), el Ripollès (26,5%) i la Garrotxa (27,1%).

Els contractes a temps parcial

L'estudi també analitza els contractes a temps parcial. A Catalunya, el 23,0% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri són a jornada parcial. El grau de parcialitat de les dones sobrepassa en 16,6 punts el dels homes. En el cas dels homes, representa el 14,8% de les afiliacions per compte d'altri, mentre que puja fins al 31,4% en el cas de les dones. A totes les comarques el grau de parcialitat de les afiliacions de les dones supera el dels homes.

Pel que fa als municipis de més de 50.000 habitants, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Mataró són els municipis amb un grau de parcialitat més elevat (30,1%, 29,5% i 26,4%, respectivament). Per contra, Mollet del Vallès, Viladecans i el Prat de Llobregat són els que registren una proporció d'afiliacions per compte d'altri a jornada parcial més baixa (20,5%, 21,7% i 22,1%). Girona se situa en un punt intermedi amb un 24,6% de contractes a temps parcial.

Per sexe, a Santa Coloma de Gramenet és on el grau de parcialitat de les afiliacions per compte d'altri registra més diferències entre homes i dones (18,4% i 41,2%, respectivament). A l'altra banda, Sant Cugat del Vallès és el municipi on el grau de parcialitat entre homes i dones és menys distant (16,3% i 27,4%, respectivament). Girona registra un 32,5% de contractes parcials entre les dones, mentre en el cas dels homes només 15,7 de cada cent tenen un contracte a temps parcial.

La Cerdanya, el Solsonès i la Terra Alta són les comarques on la proporció d'afiliacions per compte d'altri a jornada parcial és més elevada el setembre de 2018 (29,3%, 26,8% i 26,6%, respectivament). L'Aran, l'Alt Camp i la Conca de Barberà tenen els graus de parcialitat més baixos.