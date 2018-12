Les antigues caixes d'estalvis eleven un 29,2% el benefici fins al setembre

Les entitats associades a la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA), la majoria de les antigues caixes d'estalvis, van elevar un 29,1% el seu benefici net atribuït al tancament del trimestre de 2018, fins a aconseguir 3.542 milions d'euros, gràcies al significatiu descens dels sanejaments immobiliaris, la fortalesa dels ingressos recurrents i la contenció de les despeses.

La contínua gestió dels costos financers va permetre una reducció de les despeses per interessos del 11,6%, fins a 2.389 milions, enfront de la caiguda dels ingressos per interessos del 2,8%, fins a 9.655 milions, el descens dels quals es va contenir per la millora de la rendibilitat del crèdit. Els ingressos per comissions netes van avançar un 3,3% respecte del 2017, fins a 3.831 milions d'euros, impulsats principalment per la comercialització i gestió de fons d'inversió i fons de pensions.