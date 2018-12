El Govern apujarà les pensions un 1,7%, per sobre del pacte PP-PNB

El Govern s'inclina per utilitzar l'índex de preus de consum (IPC) del novembre passat com a dada per revaloritzar les pensions que cobraran els jubilats espanyols l'any vinent, la qual cosa suposaria un augment de l'1,7%, segons fonts dels ministeris de Treball i Seguretat Social i d'Hisenda. La decisió encara no és definitiva, i podria prendre's com a referència final l'IPC de desembre, però només en el cas que sigui igual o superior al de novembre. En tot cas, s'optarà per la referència que sigui més beneficiosa per als pensionistes, van recalcar les fonts, i no quedarà mai per sota del citat 1,7% de novembre.

Una altra de les possibilitats és revaloritzar les pensions basant-se en l'IPC mitjà de tot l'any, però partint sempre de la premissa que l'augment no serà inferior al 1,7%. Aquesta dècima de diferència amb la pujada del 1,6% continguda en els Pressupostos del 2018 comportarà un increment de despesa de 128,6 milions.

La mesura de revaloritzar les pensions d'acord amb l'IPC, com s'havia fet fins al 2013 abans de l'última reforma del Govern del PP, s'adopta per a complir un dels últims acords de la comissió del Pacte de Toledo, encarregada de vetllar per la sostenibilitat del sistema de pensions. En recuperar aquest punt de referència, el Govern de Pedro Sánchez no va considerar que estigués obligueu a fer-ho amb el mateix mes d'abans de la reforma, novembre, i va obrir la possibilitat de fixar-se en el de desembre en ésser el de tancament d'any.