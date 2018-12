La Generalitat convoca les eleccions a les cambres al maig

Les eleccions a les tretze cambres de comerç catalanes seran a principis de maig. La Generalitat ha signat aquest dimarts el decret de convocatòria electoral després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi desestimat la suspensió cautelar del decret del 31 de juliol, que regula el procediment electoral per vot electrònic. Segons ha informat el Departament d'Empresa en un comunicat, les empreses podran votar presencialment el 8 de maig, i dels dies 2 a 7 podran exercir el vot electrònic de forma remota. Estan cridades a votar 682.000 empreses. D'aquesta manera, els plens de les cambres quedaran constituïts al juny.

Les candidatures elegibles s'hauran d'haver presentat entre el 12 i el 25 de febrer de 2019. El departament d'Empresa i Coneixement verificarà, mitjançant la designació d'un auditor, el compliment de les garanties del procés de vot electrònic. És el primer cop que s'utilitza aquest procediment, en lloc del vot per correu. De fet, un elector va impugnar el decret de la Generalitat sobre el nou procediment electoral per renovar els ens camerals.

A la Cambra de Comerç de Barcelona, quatre candidats han manifestat la intenció de presentar-se: el president i fundador de Numintec, Josep Maria Torres, l'advocat Ramon Masià, el financer Carles Tusquets i el conseller delegat de Cacaolat, Enric Crous. Les eleccions rellevaran l'actual president, Miquel Valls, que fa 16 anys que és al capdavant de la cambra barcelonina.A les eleccions del maig de la Cambra de Comerç de la capital catalana es triaran 40 candidats per sufragi directe. Al juny, les organitzacions empresarials més representatives del territori escolliran 6 membres més.

A banda, les empreses electores de la demarcació de la Cambra de major aportació econòmica voluntària que figurin en el cens triaran 14 membres del Ple fins a arribar als 60.

A més de vetllar per la correcció i transparència de tot el procediment electoral, la convocatòria insta totes les cambres a informar i donar publicitat de tots els tràmits del procés electoral tant en totes les seves delegacions com en tots els seus canal per fomentar la participació per tal que els nous plenaris tinguin la màxima representativitat.

A les darreres eleccions camerals, que es van fer el 2010, la participació va ser de menys del 2%, tot i que 400.000 autònoms i empreses estan cridats a votar a Barcelona. La resta de cambres de comerç són a Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa i Valls.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar la suspensió cautelar del decret electoral de la Generalitat del 31 de juliol que regula el procediment d'eleccions a les tretze cambres de comerç catalanes. Un elector va impugnar el decret, que estableix que la votació es farà per vot electrònic i presencial, perquè no contemplava la possibilitat de votar per correu postal. La Sala Cinquena del TSJC va resoldre no aplicar mesures cautelars