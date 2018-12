El Govern espanyol aprovarà un augment del 2,25% del sou de funcionaris

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que el Consell de Ministres del pròxim divendres, 21 de desembre, aprovarà la pujada salarial per als empleats públics que l'Executiu del PP va pactar amb els sindicats per a 2019.

Durant la seva compareixença al Senat, Sánchez va recordar que aquest acord implica una pujada salarial fixa per a 2019 del 2,25%, a la qual podria sumar-se una altra part variable (0,25%) lligada a l'evolució del PIB i un altre 0,25% procedent de fons addicionals.

En total, en un escenari de màxims, la pujada salarial podria assolir el 2,75%, encara que per a això el PIB hauria de créixer un 2,5% i la previsió és que ho faci un 2,3%.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ja havia assegurat dilluns que el Govern anava a complir amb l'acord retributiu per a 2019, apujant els salaris dels empleats públics des de l'1 de gener.

El que no havia aclarit Batet és si aquesta pujada es faria per Reial decret abans que finalitzés l'any o si es faria a posteriori (amb efectes retroactius si era recollida en Pressupostos). Finalment, es farà per Reial decret, tal com demandaven les organitzacions sindicals, que no volien esperar a veure què passava amb els Pressupostos de 2019.

El Consell de Ministres del divendres, que se celebrarà a Barcelona, també aprovarà la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019 fins als 900 euros mensuals, xifra un 22% superior als 735,9 euros al mes de 2018, segons ha reiterat Sánchez en la seva compareixença d'aquest dimarts al Senat per a fer balanç dels seus sis mesos al capdavant del Govern.

Aquest increment de l'SMI és fruit de l'acord que va aconseguir l'Executiu amb Units Podem per als Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 i, segons ha destacat Sánchez, es tracta d'un increment que "impugna la devaluació salarial" soferta en els últims anys com a conseqüència de la reforma laboral de 2012, realitzada pel Govern del PP.

La quantia del salari mínim s'aprova habitualment per decret a finals de desembre, per a la seva entrada en vigor l'1 de gener de l'any següent.