L'Audiència condemna Cofidis per "usura" i declara nul un interès del 23% TAE

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat Cofidis per "usura" i ha declarat nul un contracte de préstec que incloïa un interès del 22,95% TAE. La secció número 16 de l'audiència ha acceptat un recurs d'un client de Cofidis presentat pel Col·lectiu Ronda contra una sentència prèvia que el condemnava a pagar 4.790,39 euros en interessos no satisfets per un crèdit que era d'un import de 5.528 euros. La nova sentència considera el contracte "usurari" i per tant, d'acord amb la llei, estableix que el prestatari només està obligat a "retornar la quantitat rebuda". Tenint en compte que el client ja havia pagat 5.579 euros a Cofidis, l'Audiència de Barcelona revoca la sentència del jutjat de primera instància que l'obligava a seguir pagant. L'advocada del Col·lectiu Ronda Esther Costa, responsable del recurs, ha advertit que "la usura ha esdevingut l'eix central sobre el qual gira una part molt substancial del negoci de la concessió de préstecs al consum".

Aquest tipus de préstecs, adverteix el Col·lectiu Ronda, han "crescut enormement" en els darrers anys impulsat per les dificultats econòmiques de molta gent "derivades de la situació de crisi i les restriccions a la concessió de crèdits per part de les entitats bancàries".

La mateixa advocada ha indicat que "avui mateix" el simulador de préstecs de Cofidis ofereix "crèdits que estan amb un TAE per sobre del 24%", un percentatge que "tant la llei com la jurisprudència del Tribunal Suprem qualifica d'usurari".