La UGT porta al jutjat la Seguretat Social per salvar Terfrisa d'una sanció

La UGT ha decidit portar al jutjat el cas Terfrisa. La secretària del sector d'Alimentació, Begudes i Tabac de la UGT, Alícia Buil, ha explicat que el passat 30 de novembre es va presentar una demanda contra la Tresoreria General de la Seguretat Social per haver deixat sense efecte la sanció de més de 800.000 euros que s'havia imposat a la càrnia empordanesa per tenir treballant falsos autònoms.

L'estiu passat, UGT ja va denunciar que la Tresoreria General de la Seguretat Social no havia fet efectiva la sanció de 820.000 euros a la càrnia Terfrisa per tenir fins a 175 falsos autònoms en plantilla. Segons havia resolt la Tresoreria, hi va haver «un error d'enquadrament», perquè al seu entendre la càrnia va donar d'alta aquests treballadors com a autònoms en comptes de fer-ho com a assalariats. I aquest error de forma, a parer de la Seguretat Social, fa que l'empresa no hagi de ser sancionada. Buil ha recordat que «no és un simple error», perquè segons sosté el sindicat, l'empresa va fer servir aquest mètode «fraudulent» durant anys i n'ha resultat molta gent afectada.

La sanció per a la càrnia gironina va ser exemplar. Inspecció de Treball els va multar amb més de 800.000 euros per tenir falsos autònoms en plantilla. De fet, el departament li imposava una multa de 3.000 euros per a cada un dels 175 empleats que van comprovar que estaven en aquesta situació, i a més, hi aplicava un recàrrec del 50% del total de la multa.

Ara haurà de ser el jutjat qui resolgui el cas, malgrat que el govern espanyol també ha pres cartes en l'assumpte i promourà una modificació de la llei perquè els errors d'enquadrament també constin com a infracció laboral.