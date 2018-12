El nombre d´hipoteques a Catalunya es dispara un 40,7% en taxa anual

Els catalans han signat un 40,7% més d'hipoteques aquest octubre respecte al mateix mes de l'any passat, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les xifres situen Catalunya com la segona comunitat de l'Estat on més han crescut el nombre d'hipoteques respecte al mateix període de l'any anterior, només per darrere de Navarra (53,7%).

A nivell mensual, aquest octubre es van signar a Catalunya 5.808 hipoteques, un augment del 10,7% respecte el setembre, i la xifra més alta des del maig del 2011, quan se'n van signar 6.496.

L'INE recorda que es tracta d'hipoteques procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment, per la qual cosa no s'aprecia l'impacte que va poder tenir la sentència del Tribunal Suprem, publicada el 18 d'octubre, que establia que els bancs i no el client havien d'abonar l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD).

Al conjunt de l'Estat, la taxa anual d'hipoteques ha crescut en un 20,4%, amb 30.356 habitatges inscrits en el registre de la propietat a l'octubre. Mes a mes, però, al conjunt d'Espanya, a l'octubre es van signar un 6,5% menys d'hipoteques que al setembre, tot i que en l'acumulat de l'any –entre gener i octubre- se n'han fet un 10,7% mes.

Catalunya també és una de les comunitats on es presta més capital per a hipoteques, amb 886,4 milions el mes d'octubre, la segona xifra de l'Estat per darrere de Madrid (1.041,1 milions). Aquests 886,4 milions d'euros són un 16,8% més que el que es prestava el mes de setembre, i un 46,5% més que el que es prestava l'octubre de l'any passat a Catalunya.

Segons les dades de l'INE, l'import mitjà de les hipoteques a l'Estat a l'octubre és de 126.926 euros, un augment del 4,6% respecte al mateix mes de l'any passat.

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar a 30.356 el passat mes d'octubre, una xifra un 20,4% superior a la del mateix mes del 2017.

Amb aquest repunt interanual, la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena set mesos de taxes positives i amplia l'augment que va registrar el setembre, que va ser del 9,5%.



Import mitjà

D'acord amb les dades, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va créixer un 4,6% respecte a l'octubre del 2017, fins als 126.926 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 25,9% en taxa interanual, fins a situar-se als 3.852,9 milions d'euros.

En taxa mensual (octubre sobre setembre), les hipoteques sobre habitatges van baixar un 6,5%, mentre que el capital prestat va retrocedir un 7,1%. En tots dos casos es tracta del menor descens registrat en un mes d'octubre fa almenys cinc anys. El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre els habitatges va assolir el passat mes d'octubre el 2,63%, davant del 2,69% del mateix mes del 2017, amb un termini mitjà de 24 anys.