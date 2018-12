El nou conveni amb millores per tres anys

La UGT va aprofitar la visitat de la secretària del sector d'Alimentació, Begudes i Tabac Alícia Buil per recordar que el nou conveni del sector carni que s'ha signat a Espanya i va ser qualificat de «positiu» pels representants sindicals amb pujades d'un 2,5 per cent durant cadascun dels tres pròxims anys i beneficis socials que inclouen una comissió d'igualtat per acabar amb la bretxa laboral entre homes i dones. Una taula tripartida amb presència de patronal, sindicats i el Govern espanyol debatrà ara sobre la subcontractació en el sector.