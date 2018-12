Caixabank es ven el 80% del negoci immobiliari per 4.000 milions d´€

CaixaBank va formalitzar la venda a Lone Star del 80% del seu negoci immobiliari per un preu inicial de 3.974 milions d'euros, que serà ajustat en els pròxims mesos a l'alça o a la baixa en funció d'una sèrie de variables habituals en aquest tipus d'operacions, segons va informar l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'operació implicarà la desconsolidació de l'esmentat negoci immobiliari i s'ha completat després d'haver obtingut les autoritzacions pertinents.

El negoci immobiliari de CaixaBank, compost per Servihabitat i pels actius immobiliaris existents a octubre de 2017 i classificats com a disponibles per a la venda, s'ha aportat a la companyia de nova creació denominada Coral Homes, S.L.

El preu per la venda del 80% del capital social de Coral Homes, que serà ajustat en els pròxims mesos, ha arribat als 3.974 milions d'euros, que es correspon amb una valoració actual pel 100% de la companyia de 4.967,5 milions d'euros.

CaixaBank i altres societats del seu grup van signar ahir un contracte de servicing dels seus actius immobiliaris presents i futurs amb Servihabitat per un període de cinc anys.

El banc estima que l'impacte global de l'operació (incloent, despeses, impostos i altres costes) és de -40 milions d'euros nets d'impostos i que l'impacte en la ràtio de capital CET1 «fully loaded» és de +15 punts bàsics (0,15%).

CaixaBank va anunciar el passat 28 de juny aquesta operació de traspàs d'actius a Lone Star. El seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va destacar llavors que l'operació «suposa avançar diversos anys» els objectius estratègics de reducció d'actius problemàtics de l'entitat, permetent posicionar-la com «un dels bancs amb el balanç més sanejat del mercat espanyol».