Les empreses gironines exporten un 7,5% més a països de fora de la Unió Europea

Les empreses gironines cada cop s'obren més a països de fora la Unió Europea (els coneguts com a tercers mercats). Així ho recull l'estadística de certificats de comerç internacional que expedeix la Cambra de Comerç. Al llarg d'aquest 2018, ja se n'han emès més de 18.000 (cosa que suposa un augment del 7,5% en comparació amb tot el 2017). L'Àsia s'ha convertit en el principal destí per a les càrnies.

De fet, el vicepresident de la Cambra, Joaquim Maria Caula, diu que aquests mercats han estat «la gran solució» per al porcí. A més, les perspectives són bones, perquè aquest 2019, per primer cop, les empreses del sector podran començar a exportar embotits a la Xina (com ara llonganisses). L'estadística de certificats de comerç internacional que emet la Cambra de Comerç és un bon termòmetre per veure aquells mercats de fora d'Europa on venen les empreses gironines. Aquests documents són necessaris per exportar no només a països que no estiguin dins la Unió, sinó també aquells altres amb els quals no hi ha conveni bilateral. Durant els darrers anys, aquests documents (certificats d'origen, visats de factures) no han fet res més que créixer. I aquest 2018 no ha estat una excepció.

De fet, al llarg de l'any la Cambra n'ha emès fins a un 7,5% més (passant dels 16.804 del 2017 als 18.063). Sobretot, les firmes que en demanen més són les càrnies, seguit dels fabricants de maquinària i productes químics. I els destins on s'exporta més producte són els països asiàtics (la Xina i Corea del Sud).

El president de la Cambra, Domènec Espadalé, precisa però que el llistat també inclou altres destins, com els Estats Units, Amèrica del Sud o Austràlia.

Caula subratlla que, precisament, els mercats asiàtics han estat la «gran solució» per a les vendes de porcí (sobretot, carn congelada). A més, aquest 2019 s'obriran noves perspectives per a les càrnies gironines. I és que, per primer cop, podran començar a exportar embotits a la Xina, gràcies a un nou protocol que se signarà amb les autoritats del gegant asiàtic.

L'acord permetrà vendre-hi productes que tinguin menys d'un any de maduració. Aquí s'hi inclouen llonganisses, fuets, salamis o xoriços. Caula diu que això permetrà incrementar vendes, però que en cap cas serà «un boom». Per altra banda, també recalca que els col·lapses a les carreteres per les protestes dels «Armilles Grogues» francesos no ha afectat gaire l'economia local.