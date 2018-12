La Generalitat estudia vendre Comforsa després d'injectar-hi 20 milions d'euros

El Departament d'Empresa està analitzant la possibilitat de vendre l'empresa Comforsa, que és propietat de la Generalitat. Segons va avançar Ràdio Girona, Empresa ha encarregat un estudi de mercat per veure si aquesta opció és viable i així ho van confirmar fons del Departament.

Des de la Generalitat insisteixen que aquesta és una de les opcions que hi ha sobre la taula però que se n'estan estudiant d'altres sempre vetllant per la «viabilitat» i «continuïtat» de l'empresa amb plantes a Campdevànol i Ripoll i de la seva plantilla.

El Departament d'Empresa remarca que en els darrers anys s'han fet dues injeccions de capital de 10 milions d'euros cada una i que s'han reorientat les activitats que s'hi fan (dedicades al sector del metall) amb bons resultats. Admet, però, que no és una situació habitual que una empresa d'aquestes característiques sigui pública. Per això, han decidit estudiar possibles escenaris de futur.

Centres de producció

La societat té centres de producció, als municipis de Campdevànol i Ripoll. Té una plantilla de més de 400 treballadors i factura al voltant d'uns 70 milions d'euros anuals.

Segons les dades econòmiques que faciliten al seu portal web, les exportacions representen el 90% de la seva activitat, amb Europa i els Estats Units com a principals mercats.