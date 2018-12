Els 25 primers premis Porc d'Or

Encara que han passat uns dies, em sembla important recordar-los. El 23 de novembre prop d'un miler de professionals del sector porcí, entre productors, tècnics i veterinaris, així com representants de l'administració i de les principals associacions sectorials, es reunien a Lleida per a la celebració de la XXV edició dels prestigiosos premis Porc d'Or, organitzats per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Un total de 49 guardons van ser lliurats, 43 a explotacions de porcí de set comunitats autònomes i 15 províncies com a reconeixement a la seva tasca i esforç diari.

De caràcter anual i àmbit estatal, aquests guardons, que representen l'excel·lència en la producció porcina, s'atorguen a les explotacions adherides al BDporc (Banc de Dades de Referència del Porcí Espanyol).

Són ja 25 els anys, un quart de segle, des que l'IRTA va celebrar la primera edició dels premis Porc d'Or a l'excel·lència en la producció porcina. Des de llavors, centenars d'empreses i explotacions de porcí han estat reconegudes amb el lliurament d'aquests guardons per la seva professionalitat, esforç i extraordinària tasca. Enguany, el gran esdeveniment anual del sector porcí espanyol es va tornar a celebrar a Lleida, ciutat que ja ha acollit 14 edicions al llarg d'aquests 25 anys.

És important tenir en compte que els premis Porc d'Or han estat testimoni de la gran evolució que ha experimentat el sector porcí a nivell estatal, però especialment a Catalunya i Aragó, a través de l'eina BDporc, gestionada per l'IRTA i que suposa la base sobre la qual es fonamenten aquests guardons.

Durant la nit del 23 de novembre, les protagonistes van ser les explotacions de porcí i, concretament, els ramaders, que són els veritables actors. El Porc d'Or de Diamant, lliurat a l'explotació considerada com la millor en termes generals, va anar a parar, en concret, a la granja Peculo - Agropecuària del Isábena, de l'empresa Mazana Pinsos Compostos, situada a Capella, a Osca.

Un altre dels guardons especials és el que va lliurar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) a l'explotació més valorada per les seves característiques en matèria de «Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient». Enguany, aquest guardó se'l va endur una granja de Pontevedra: Granja Sueiro, de Nudesa, a Agolada.

D'altra banda, la granja Can Ballau, de l'empresa Ca Ballau SCP (Pinsos Sant Antoni), a Corts (Girona), més concretament al Pla de l'Estany, va rebre el guardó a la Màxima Productivitat per arribar a la xifra rècord de 38,97 garrins deslletats per truja i any.

En termes d'innovació, es va premiar Explotacions Pellicer Sorolla S.L. amb el Porc d'Or Zoetis a la Innovació pel seu nou projecte dirigit a reduir les baixes per aixafament en la maternitat porcina mitjançant l'ús d'un sistema d'aire comprimit per dissuadir els garrins de situar-se sota de la seva mare quan aquesta s'aixeca.

Els 45 premis restants, estatuetes d'or, plata i bronze atorgades d'acord amb els criteris tècnics de Productivitat Numèrica (PN), Taxa de Parts (TP) i Longevitat (LG), un total de 49 guardons, van ser lliurats a 43 explotacions de porcí, repartits entre set comunitats autònomes i catorze províncies.

Per primera vegada en la història dels premis, Aragó i Catalunya van empatar en la classificació de comunitats autònomes premiades, amb 13 guardons. Dels 13 premis de Catalunya, tres es van dirigir a ramaderies de Girona.

Em sembla important recordar-ho i per això ho fem amb tranquil·litat al Diari de Girona, ja que els premis Porc d'Or representen ja el gran esdeveniment anual del sector ramader en general, i porcí en particular. Productors i tècnics de tot Espanya, empreses i personalitats lligades a la porcinocultura, així com autoritats locals, autonòmiques i nacionals, participen cada any en la celebració d'aquests premis.

En la present edició, es va comptar amb la presència del secretari general d'Agricultura i Alimentació del MAPA, que va assistir a la gala al costat de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, l'alcalde de Lleida, el director general de l'IRTA, el president de l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc), entre altres personalitats.

Aquesta XXV edició va acumular un total de 127 nominacions i 45 premiats per cada categoria i per cada criteri, d'entre prop de 800 explotacions i més de 950.000 reproductores analitzades adherides al BDporc, d'acord amb els criteris reguladors i al reglament dels premis Porc d'Or.

D'aquesta manera, els premis Porc d'Or es concedeixen a les granges que remeten periòdicament les seves dades al BDporc, atenent criteris de Longevitat, anteriorment Nombre de Garrins Deslletats per Truja de Baixa, (LDCB), Taxa de Parts (TP) i Productivitat Numèrica (PN). I les granges aspirants pertanyen a diferents categories, establertes en funció del nombre de truges en l'explotació: primera fins a 200 truges; segona de 201 a 500 truges; tercera de 501 a 1.000 truges; quarta de 1.001 a 2.000 truges; i cinquena més de 2.001 truges.

A més de l'IRTA i l'empresa Zoetis, els premis també compten amb Interporc com a coorganitzadora, i l'edició d'enguany va tenir, a més, el suport a nivell local de La Paeria - Ajuntament de Lleida i Mercolleida.

També van participar el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.