Concurs de fotografia de Pagesos Solidaris

L'escola Els set focs de Bellaguarda (Garrigues) és la guanyadora del Concurs de fotografia «Més iguals que diferents», organitzat per la Fundació Pagesos Solidaris, que està vinculada a Unió de Pagesos, amb l'objectiu de promoure l'educació en la diversitat multicultural a les aules. El certamen s'inclou en el marc del Projecte de sensibilització del fet migratori que s'ha dut a terme a diferents escoles de Catalunya i de l'Estat, també impulsat per Pagesos Solidaris, amb la voluntat de sensibilitzar els alumnes de primària sobre les realitats socioculturals dels immigrants, així com per eliminar prejudicis i estereotips vinculats. Aquest projecte està cofinançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons d'Asil, Migració i Integració de la Unió Europea. Pagesos Solidaris va anunciar el guanyador coincidint amb el Dia Internacional del Migrant.