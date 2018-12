Les exportacions gironines ja freguen els registres del 2017

Les exportacions gironines ja gairebé freguen els registres històrics del 2017. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, entre gener i octubre les empreses han fet vendes a l'exterior per valor de 4.405,4 milions d'euros. Això suposa només un 0,9% menys en comparació amb el mateix període de l'any passat. Darrere d'aquesta remuntada, que ha aconseguit atenuar les davallades dels darrers mesos, hi ha el sector carni. I és que durant el mes d'octubre, les empreses d'aquest clúster han arribat a incrementar fins a un 12% les seves exportacions, sobretot en mercats com l'asiàtic. L'estadística també permet veure, però, que la Unió Europea es continua mantenint com el principal destí de les vendes a l'exterior que fan les empreses de la demarcació.

Les exportacions gironines remunten registres i estan aconseguint deixar enrere les davallades que han registrat al llarg del 2018. Segons l'estadística del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'octubre les empreses de la demarcació van fer vendes a l'estranger per valor de 462,96 milions d'euros. En comparació amb el mateix mes del 2017, això suposa un creixement del 2,2%.



Motor de les exportacions

Aquest percentatge, però, canvia –i significativament– si es posa la lupa per sectors. I és que, al llarg de l'octubre, el sector carni s'ha situat clarament com a motor de les exportacions. Les seves vendes tant a la Unió Europea com, sobretot, a tercers països, han arribat a augmentar fins a un 12% (passant dels 103,9 milions als 116,19).

La preeminència que el sector carni té dins l'agroalimentari gironí, de retruc, també fa que aquest sector millori els registres durant l'octubre. De fet, és el que ha fet més volum de vendes (197,3 milions) i ha arribat a créixer fins a un 9,4% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

A l'agroalimentari el segueix el sector de la maquinària i els béns d'equip. Però en aquest cas, les seves empreses gairebé no han incrementat vendes durant l'octubre. Han exportat per valor de 78,2 milions (només un 0,78% més en comparació amb el 2017).

El creixement que han assolit les exportacions gironines a l'octubre ha permès atenuar el descens acumulat al llarg de l'any. Durant el primer semestre, les vendes de la demarcació a l'exterior havien arribat a caure fins a un 3,3%. Ara, però, aquest percentatge s'ha reduït fins al 0,9%. És a dir, que pràcticament es freguen les xifres assolides durant el 2017 (que va ser un any històric).

En total, durant aquests deu mesos, les empreses gironines han exportat per valor de 4.405,4 milions. Caldrà veure, però, si durant novembre i desembre aquesta tònica es manté, cosa que permetria que l'any no es tanqués en negatiu.