Infolab es presenta davant les assessories i despatxos professionals de Girona

L'empresa Infolab va organitzar la setmana passada el primer acte a la ciutat de Girona, que va servir per presentar-se davant de les assessories i els despatxos professionals de la ciutat i la demarcació. L'acte va consistir en una sessió de ponències al Centre de Negocis de Girona (CINC), on es troba la seva nova seu a la demarcació.

Amb 24 anys de presència a Catalunya, amb oficines a Sabadell i Tarragona, Infolab ha obert així la seva primera oficina a terres gironines, i ho va fer amb la presència del seu director gerent, Jordi Lloret, que va obrir la sessió de ponències. «El nom de l'empresa ja pretén definir la seva activitat, Infolab Software i Serveis, S.L., software de gestió especialitzat, en els àmbits laboral, fiscal, comptable i la gestió del despatxos, i serveis, pels serveis que acompanyen aquest software, amb la finalitat de treure el màxim de profit en el seu ús», va assenyalar Lloret.

En aquest sentit, el director general d'Infolab va destacar la importància que tenen la informàtica i les tecnologies de la informació. «Són una part molt important en el negoci d'una assessoria, ho han estat sempre, però ara, a l'era de la digitalització, són fonamentals», va expressar. Així, va destacar els elements decisius a l'hora de dur a terme la seva tasca, basant-se en el servei al client, la immediatesa, el treball en línia de les administracions, o les constants actualitzacions de la normativa legal, entre altres.

Per part seva, Jordi Cot, Key Account Manager Wolters Kluwer, va assegurar que «el despatx 4.0, basat en la relació entre despatx i client, és un model col·laboratiu en un entorn que està molt regulat, on cal moure's amb bancs o organismes públics, entre altres, i on el software ha d'intentar interconnectar els actors per optimitzar els processos». Paral·lelament, Eloi Font, soci director de Font Advocats, va destacar la necessitat de complir amb la normativa per ajustar-se a la legislació.