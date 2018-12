Ser emprenedor està de moda, només s'ha de veure la infinitat d'entitats públiques i socials que estan realitzant serveis de suport en pro dels emprenedors. És molt complicat posar en marxa un negoci i més amb les condicions que hi ha a Espanya.

Però avui vull parlar d'un altre tipus d'emprenedor, l'intern (que és amb el que, ara per ara, em sento més identificat).

L'intraemprenedor és un assalariat que no treballa per la seva pròpia empresa, sinó que cedeix les seves propostes de benefici a l'organització que el té contractat. És una figura que no se cenyeix a les tasques que se li assignen a l'empresa. Intenta anar més enllà. No es tracta de no complir amb l'assignat, sinó d'intentar treure el màxim rendiment del seu treball veient què pot aportar: la millora d'un procés, un producte nou, etc.

Per què contractar un intraemprenedor?

Perquè les empreses necessiten reinventar-se, generar noves idees, desenvolupar noves línies de negoci, aprendre i innovar. En aquest sentit, les persones compromeses i emprenedores són les úniques capaces de dur a terme projectes innovadors amb èxit, generar coneixement, resoldre problemes i, a més, gaudir amb això. Promoure l'intraemprenedoria en el sí d'una empresa és una bona manera d'innovar. Els intraemprenedors s'han convertit en un dels actius més valuosos de qualsevol organització, ja que no només són capaços d'adaptar-se al canvi sinó que ells mateixos el promouen perquè ho veuen com una cosa molt positiva.

Les seves característiques són la creativitat, la visió de negoci, el compromís, la perseverança, la capacitat de treballar en equip, la crítica constructiva, saber veure el fracàs com una font d'aprenentatge, la predisposició a l'aprenentatge, la orientació a resultats i, sobretot, la passió en tot el que fan.

El Win-Win és evident. L'empresa rebrà alts beneficis de la seva tasca d'una manera o altra, i més tard o més d'hora. A canvi, l'intraemprenedor guanya, a part d'un salari, un alt reconeixement dins de l'empresa per la seva implicació i la seva responsabilitat.

Per al desenvolupament del seu treball, les organitzacions han de dotar l'intraemprenedor de confiança, independència i flexibilitat d'horaris, i també pensar que hi ha un risc, ja que qualsevol nova via de negoci que es posi en marxa dins de la companyia podrà aportar nous beneficis, però també cal estar preparat per si el projecte no arriba a bon fi, sense limitar les futures accions.

Aquest no és un concepte nou. Ja fa trenta anys que els post-it que tots tenim a la nostra taula d'oficina van veure la llum, gràcies a la iniciativa innovadora d'un intraemprenedor de l'empresa 3M, reaprofitant per al projecte, un adhesiu amb acrílic que va ser rebutjat pel seu escàs poder de subjecció. I a casa tots tenim el desengreixant KH-7, que va sorgir de la necessitat de netejar correctament les peces de la seva empresa, en aquell moment, de recobriments metàl·lics.