L'AEEG celebra el seu tradicional sopar de Nadal

La setmana passada va tenir lloc la 23a edició del sopar de Nadal d'Associats amb el tradicional tió d'empreses organitzat per l'AEEG. Un acte que, per tercer any consecutiu, va poder comptar amb la presència de l'Associació de Dones Empresàries de Girona (AEG). Per commemorar aquesta edició tan especial, el sopar es va celebrar a les instal·lacions del Girona FC, concretament a l'espai habilitat pel Girona Hospitality, on el president Delfí Geli va ser l'encarregat d'inaugurar la vetllada.