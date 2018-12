petites empreses, grans oportunitats (i)

No és infreqüent que alguns inversors, especialment aquells que estan iniciant-se al món de la inversió, considerin que comprar petites companyies cotitzades pot suposar un risc més alt que si aposten per companyies de gran capitalització. Però no, això no és sempre així. És cert que invertir en companyies grans pot tenir alguns avantatges; per exemple en períodes de crisi poden tenir més facilitat per accedir a finançament i en tenir una gran estructura pot resultar més senzill portar a terme grans processos de reestructuració del negoci en moments complicats. Més recursos també significa en ocasions més possibilitats d'atraure talent a l'empresa o per dedicar més capital a investigació, expansió...

Ara bé, tots hem vist empreses molt grans caure i, de la mateixa manera, hi ha petites companyies amb una gestió envejable, un model de negoci únic, i fins i tot, en certs casos, aquestes companyies aporten alguns avantatges que no sempre tenen les grans. Sí, elles també tenen alguns asos guardats a la màniga, que els resumeixo a continuació:



1. Model de negoci únic: És freqüent que algunes grans companyies tinguin la seva activitat ben diversificada a diferents àrees de negoci, i això pot ajudar-les en certs moments d'inestabilitat econòmica. Però a canvi, algunes petites companyies se centren de forma exclusiva en una determinada activitat; en estar concentrades en donar solució a un tema concret, ho fan realment bé i es converteixen en líders al seu segment.



2. Negoci local: Empresa petita no és sinònim d'empresa local, ja que algunes realitzen vendes a diverses parts del món. Però en altres casos ens trobem amb algunes small caps enfocades al negoci local, quelcom que les ajuda a aïllar-se en certa manera del soroll macroeconòmic global. Per exemple: els EUA són un país en què el 70% del PIB ve del consum intern. En aquest cas, tant li fa una empresa que ven el 100% als EUA si els emergents es desacceleren o si Brussel·les dona o no el vistiplau als pressupostos d'Itàlia. És veritat que hi ha una globalització, però a aquestes companyies el que els importa és que el seu mercat de referència vagi bé.