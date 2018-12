El sector immobiliari és el que més ha crescut en contractació a Catalunya aquest any

El sector immobiliari és el que més ha crescut a Catalunya aquest any en contractació, amb 12.400 nous llocs de treball, un 45,8% més que el 2017, segons un informe de l'empresa de treball temporal Adecco. El VI Monitor Anual Adecco d'Ocupació a Catalunya mostra que en vuit sectors d'activitat econòmica catalans l'ocupació ha augmentat en els últims dotze mesos, mentre que en tres àmbits s'ha reduït.

Així, al costat del sector immobiliari, aigua i energia han vist incrementades les contractacions en un 41,9%, amb 17.400 nous llocs de treball, mentre que el sector pagès i ramader ha crescut en 5.500 llocs de treball, un 10% més respecte l'any anterior. A l'altre extrem, els serveis culturals o altres han experimentat una caiguda del 12,9% en llocs de treball, amb 34.800 menys, i també han baixat els sectors d'informació i comunicacions (-2,6%) i finances i assegurances (-0,5%).

Per altra banda, de 82.400 contractes a Catalunya signats durant els últims dotze mesos, 43.000 han estat indefinits (+2%), un 52,18%, i 39.400 temporals (+6,4%), amb una taxa de temporalitat que ha assolit el 22,9%, set dècimes més que el 2017, encara que és la segona taxa més reduïda d'Espanya per darrere de la Comunitat de Madrid.

En concret, el sector privat ha crescut un 1,9% interanual, amb la contractació de 45.200 persones (el segon creixement més feble del conjunt autonòmic després del valencià, d'amb prou feines un 0,1%), mentre que el sector públic ha contractat 37.100 persones, un 9,3% més. Pel que fa als no assalariats, l'informe d'Adecco mostra que el nombre d'ocupadors a Catalunya ha augmentat un 12,4% en relació amb l'any passat, amb 17.000 persones més, mentre que el nombre d'autònoms (sense personal a càrrec) ha caigut un 7,9%, amb 30.400 autònoms menys que el 2017.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, el sector immobiliari és el que més ha crescut en ocupació aquest any, amb un 22,1% més de nous llocs de treball que el 2017 i molt per davant de la resta de sectors. L'informe posa de manifest que aquest any s'han creat nous llocs de treball a set de les onze branques d'activitat del mercat laboral espanyol, mentre que s'han destruït llocs de treball a quatre. El 2017 es va generar ocupació en tots els sectors.

Les variacions més pronunciades les han presentat les activitats immobiliàries (+ 22,1%), el sector d'aigua i energia (+ 8,3%) i la construcció (+ 7,4%). En termes nominals, la branca d'Administracions Públiques i serveis socials ha creat el major nombre de llocs de treball, més de 163.800 (+ 4%).

A la banda contrària, durant el 2018 s'ha destruït ocupació en els sectors de finances i assegurances (-5,9% i 26.900 llocs de treball), informació i comunicacions (-1,6%), serveis culturals (-1,3%) i agricultura i ramaderia (-1,1%).

Adecco també distingeix entre assalariats i no assalariats, corresponent a la primera categoria la totalitat dels llocs de treball creats en els últims dotze mesos a Espanya. D'aquesta manera, el nombre d'assalariats ha registrat un increment interanual de 526.900 treballadors (+3,3%), al mateix temps que el de no assalariats s'ha reduït en 49.700 persones (-1,6%).

No obstant això, entre els no assalariats només ha augmentat el nombre d'ocupadors, amb una alça interanual de 11.700 persones (+1,2%), alhora que s'ha reduït el nombre d'autònoms en 45.700 persones (-1,6%) i el de la categoria «altres», en la qual s'engloben els membres de cooperatives i les persones que ajuden en el negoci familiar sense remuneració, en 15.700 persones (-13,1%). A més, vuit de cada deu nous llocs de treball s'han originat al sector privat, que ha augmentat la contractació en 421.400 persones (+ 3,3%), mentre que al sector públic el nombre d'assalariats ha crescut en 105.400 empleats (3,4%).

Per autonomies, només s'ha incrementat simultàniament el nombre d'assalariats i no assalariats a les Canàries, Cantàbria, Comunitat Valenciana i Navarra. Els majors increments interanuals en el nombre de no assalariats (ocupadors, autònoms i altres) han tingut lloc a Cantàbria (+ 13,9%) i Extremadura (+ 6,8%).