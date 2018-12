La Unió Europea exigirà reduir emissions de CO2 per a cotxes nous un 37,5% el 2030

La Unió Europea (UE) ha acordat fixar un límit d'emissions de CO? el 2030 del 37,5% per als cotxes nous i del 31% per a les furgonetes respecte a 2021, barems que celebren tímidament els ecologistes però que critiquen amb duresa la indústria de l'automòbil en considerar-los massa exigents.

La decisió, assolida el passat dijous en la quarta sessió de negociació entre les institucions competents, resulta gairebé salomònica pel que fa als límits per als cotxes, entre el 40% que demanava el Parlament Europeu i el 35% que concedia el Consell, totes dues superiors a la proposta del 30% de la Comissió Europea (CE).

El barem fixat és una mica menys exigent per a les furgonetes, per a les quals l'Eurocambra demanava un esforç del 40% i el Consell (els països) del 30%, que al final ha quedat en un 31%, amb un límit intermedi per a totes dues categories de vehicles del 15% el 2025.

El pacte, que a continuació han d'aprovar Parlament i Consell perquè es converteixi en normativa comunitària, cerca impulsar el parc de vehicles elèctrics i híbrids i contribuir a establir les bases per a una descarbonització de l'economia europea a mitjan segle.

És també el resultat d'una pugna entre un bloc de països poc inclinats a demandar massa esforços a la indústria del motor, amb Alemanya al capdavant, el sector automòbil del qual va registrar un volum de negocis de 423.000 milions d'euros el 2017, enfront d'uns altres amb major ambició climàtica com Holanda, França o Suècia.

Espanya, en el Consell de Ministres en què els països van fixar la seva posició comuna de cara a la negociació amb el Parlament, havia optat per un 35% per desbloquejar un debat molt aferrissat en tot el seu desenvolupament.

«La nova legislació portarà els consumidors a estalviar diners en la gasolinera. Ajudarà la indústria a abraçar la innovació cap a una mobilitat de zero emissions i a reforçar encara més el seu lideratge global en vehicles nets«, va celebrar el comissari europeu d'Energia i Acció Climàtica, Miguel Arias Cañete.



Acord insuficient

L'acord, que persegueix que la Unió Europea compleixi amb els compromisos adquirits a través de l'Acord de París, es produeix dies després de la clausura de la cimera del clima COP24 a Katowice (Polònia), on es van establir les bases perquè el pacte internacional contra el canvi climàtic estigui plenament operatiu el 2020.

Des del camp ecologista, s'aplaudeix l'esforç, però es veu innecessari per transformar l'economia, segons l'anàlisi de l'organització mediambientalista Transport & Environment (T&E), que reclamava la fi dels motors de combustió el 2030.

«L'acord està molt per darrere del que seria necessari per treballar seriosament cap als objectius de l'Acord Climàtic de París. De nou, de la mà del 'lobby' automobilístic, els Estats membres han mostrat una falta d'ambició i visió preocupant», va declarar en un comunicat l'eurodiputat espanyol d'EQUO en el Grup Verd Europeu Florent Marcellesi.

No obstant això, la indústria del motor, que representa entorn del 12% de les emissions contaminants generades a la UE, va expressar les seves «serioses preocupacions» sobre un límit del 37,5% que requereix un esforç «totalment impracticable».

L'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA) va denunciar que el consens aconseguit respon a objectius «purament polítics» que no han tingut en compte «les realitats tecnològiques i socioeconòmiques».

«Sens dubte, aquests objectius de CO? extremadament ambiciosos tindran un impacte sísmic en el treball a través de tota la cadena de valor de l'automoció, que empra uns 13,3 milions d'europeus», va alertar l'ACEA en un comunicat.

Per part seva, l'associació europea de consumidors BEUC va rebre de bon grat un acord que «encoratjarà els constructors a produir més vehicles elèctrics» i augmentarà les opcions de compra dels conductors.