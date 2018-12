CCOO adverteix de l'increment de les hores extres no pagades

CCOO va alertar de l'increment de l'ús per part d'algunes empreses de les hores extres no pagades, segons es desprèn del Gabinet Econòmic del sindicat, que va denunciar que el segon trimestre de 2018 uns 410.000 treballadors van veure's afectats per la realització de les hores extres. Per a CCOO, l'augment suposa «molts més llocs de treball dels que suposadament es destruirien, com han afirmat alguns, en elevar el salari mínim a 14.000 euros anuals». No obstant, el sindicat va donar la benvinguda a l'increment de la contractació al Nadal.