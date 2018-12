El crèdit al consum és un 60% més car a Espanya que a l'Eurozona

El crèdit al consum per a operacions a termini entre un i cinc anys és a Espanya un 63% superior al que apliquen les entitats en la mitjana de l'Eurozona, segons confirmen les últimes dades disponibles del Banc d'Espanya.

Els tipus d'interès que van aplicar les entitats de crèdit en les operacions de crèdit al consum per a operacions a termini entre 1 i 5 anys va ser del 8,22% a Espanya i del 5,04% en l'Eurozona, més de tres punts percentuals per sobre.

El mateix succeeix en el cas del TAE, la taxa mitjana ponderada de tots els terminis, que va ser del 8,75% enfront del 6,19%, és a dir, 2,57 punts per damunt i un 41,5% més elevada a Espanya.

En el cas de les operacions hipotecàries, les diferències no són tan accentuades en el curt termini, ja que el tipus aplicat en el primer any és a penes un 0,63% més alt a Espanya que en la zona euro, encara que en operacions a més de 10 anys la diferència supera el 21%.

En el seu últim informe d'estabilitat financera, el Banc d'Espanya va assenyalar que el consum a Espanya creix des de mitjan 2016 a taxes significativament majors que les dels principals països europeus, la qual cosa pot explicar-se per uns nivells de partida inferiors que s'estan recuperant. A més, va indicar que el preu d'aquest segment de crèdit és "sensiblement superior" al dels principals països europeus, la qual cosa explicava pel context actual de tipus baixos d'interès en el qual es desenvolupa l'activitat bancària. "Els elevats tipus d'aquesta cartera creditícia podrien estar induint a les entitats a buscar oportunitats d'obtenir majors rendibilitats però que al seu torn poden portar associades uns majors riscos", va advertir el supervisor.

Segons ha indicat a Europa Press l'analista de XTB Joaquín Robles, la gran diferència entre els tipus d'interès d'Espanya i de la zona euro en els préstecs al consum es pot deure a un mercat menys competitiu i a una taxa de morositat superior a la mitjana.

"La reestructuració bancària a Espanya implementada a partir de l'any 2012 va ser més profunda que en la resta d'Europa, la qual cosa ha provocat que el sector financer hagi encarit diverses de les seves operacions ordinàries amb l'objectiu d'incrementar els seus beneficis en un entorn del 0% en els tipus d'interès, on és molt complicat millorar els seus comptes trimestrals", ha explicat l'analista.

MENOR DEMANDA SOLVENT I MAJOR MORA

Així mateix, ha recordat que una taxa de morositat lleugerament superior a la mitjana de l'Eurozona encareix els crèdits de forma directa, ja que la prima de risc en els crèdits personals augmenta davant una major probabilitat d'impagament.En la mateixa línia, l'analista de Selfbank Felipe López atribueix la diferència a l'absència de demanda solvent en aquest tipus de crèdits, que el seu històric de morositat és superior a Espanya que en la mitjana de la UE."Diguem que paguen justos per pecadors. Hi ha hagut tanta morositat que les entitats ajusten a l'alça els tipus d'interès oferts perquè els surtin els comptes i els préstecs retornats cobreixin els impagats", ha postil·lat.De cara al futur, des de XTB consideren que una progressiva pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) en els pròxims anys afavorirà els resultats de les entitats bancàries, amb el que podrien tornar a acostar els tipus de crèdits al consum a la mitjana de l'Eurozona i afavorir la seva operativitat.