Una empresa de Girona patenta un sistema per controlar l'estat dels edificis

L'empresa gironina 3S'TECH, una spin-off de la Universitat de Girona (UdG), ha patentat un sistema intel·ligent que controla de manera remota i en temps real l'estat d'edificis. Es tracta d'un dispositiu sense fils que s'instal·la als cables d'acer que passen per l'interior del formigó i que mesura les carregues suportades per comprovar el bon estat de l'estructura i evitar accidents. A curt termini el dispositiu també comprovarà elements com la temperatura o la humitat.

L'empresa, de sis treballadors, ha rebut per a aquest projecte el suport d'ACCIÓ -l'agència de la Generalitat de Catalunya per a la competitivitat de l'empresa, depenent del Departament d'Empresa i Coneixement- al llarg de diverses etapes del desenvolupament del sistema.

En concret, la solució de l'empresa gironina s'utilitza en la tècnica de construcció basada en l'anomenat formigó pretesat o posttesat (cables d'acer horitzontals tensats dins del formigó), que permeten la construcció d'estructures minimitzant l'ús de columnes o pilars. El dispositiu, dissenyat per a habitatges, edificis públics, ponts, túnels o estructures de contenció, pot detectar per exemple si els cables perden tensió o si s'ha filtrat aigua i s'estan rovellant. El sistema, que actualment es troba en fase pilot, recull les dades de forma contínua i s'analitzen en temps real de forma remota i automàtica mitjançant l'ús de diversos algoritmes.

L'objectiu de 3S'TECH, que ha desenvolupat projectes de consultoria en construccions com l'Hospital de Sant Pau, el Monestir de Montserrat o la Catedral de Girona, és evitar accidents. Per a Camil Rubio, un dels socis de 3S'TECH, «hem de poder aplicar la tecnologia existent per controlar de manera remota els edificis i evitar accidents». «Busquem aportar valor afegit al nostre client no només a través de l'obtenció de dades, sinó sobretot a partir de la seva interpretació. L'experiència adquirida durant el procés permet elaborar models predictius fiables aplicables a situacions futures», subratlla.

3S'TECH va participar a l'edició del 2016 del Programa MAP (Market Assessment Program), una iniciativa conjunta entre ACCIÓ i EADA Business School que impulsa la creació d' start-ups de base tecnològica. L'empresa va néixer a l'entorn del grup de recerca AMADE (Analysis of Advanced Materials and Structures) de la UdG, que compta amb el segell TECNIO.

A banda, 3S'TECH també ha rebut un ajut de l'SME instrument de la Comissió Europea per treballar en un estudi de mercat i en la preparació d'un pla d'internacionalització. En aquest sentit, l'empresa també compta amb l'assessorament d'ACCIÓ, node de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) a Catalunya, per accedir als serveis de coaching que ofereix la Comissió Europea a tots els beneficiaris de l'SME Instrument.