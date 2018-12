El gas natural s'abaixarà més d'un 4% de mitjana a partir de l'1 de gener

La Tarifa d'Últim Recurs (TUR) de gas natural baixarà a partir del pròxim 1 de gener entorn d'un 4,4% de mitjana respecte a l'últim trimestre de l'any, segons estimacions facilitades per fonts del sector.

La TUR1, a la qual estan acollits fonamentalment els clients que utilitzen el gas per al subministrament d'aigua calenta i cuina i el consum de la qual no excedeix els 5.000 quilowatts hora (KWH) anuals, baixarà entorn d'un 3,7%, mentre que la TUR 2, que utilitzen consumidors que també tenen calefacció de gas (entre 5.000 i 50.000 KWH a l'any) ho farà un 4,7%.

Aquest abaratiment en el rebut del gas per al primer trimestre de 2019 es deu, principalment, a una caiguda en el cost de la matèria primera en els mercats internacionals de gairebé l'11%.

Així mateix, el Govern ha aprovat una nova metodologia de càlcul per a la tarifa d'últim recurs de gas natural, publicada en ordre ministerial dissabte en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que suposa una modificació de la fórmula del cost de la matèria primera que es trasllada en una major disminució de la TUR.

Així, el preu del gas natural trenca amb la sèrie de pujades que havia registrat en la segona meitat de l'any, amb un increment del 3,4% en la revisió de juliol i d'un 8,4% en la d'octubre. En el primer trimestre de 2018 la tarifa de gas natural ja va registrar una important pujada del 6,2%, encara que en el període d'abril a juny es va abaratir un 3,4%.PART REGULADA CONGELADA PER CINQUÈ ANY.

Per al càlcul de la TUR es tenen en compte els peatges d'accés i el preu del gas. La part regulada de la factura (peatges d'accés), que fixa el Govern, es mantindrà en 2019 congelada per cinquè any consecutiu. Quant al preu del gas, aquest s'obté segons la cotització internacional del gas, l'evolució del cru Brent i la subhasta d'adquisició de gas.

La Tarifa d'Últim Recurs de gas natural s'actualitza pel Govern de forma trimestral. Dels 7,7 milions de consumidors de gas natural, més de sis milions són subministrats a través d'una comercialitzadora de mercat a preu lliure i 1,6 milions es troben acollits al preu de la TUR.

