El PIB de Catalunya creix menys que els de Madrid, País Basc i Navarra

Madrid, País Basc, Navarra i Catalunya estan per damunt del PIB per càpita de la mitjana europea, que estava en 30.000 euros, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En la seva Comptabilitat Regional d'Espanya, corresponent a 2017, assenyala que la riquesa per habitant era de 33.824 euros a Madrid, de 32.969 al País Basc, de 30.853 a Navarra i de 30.064 a Catalunya. En termes relatius, el PIB per càpita de Madrid va ser un 35% superior a la mitjana nacional, el del País Basc un 31,5% i el de Navarra un 23,1% més alt. El català se situa en quart lloc.

A l'extrem oposat, el PIB per habitant d'Extremadura es va situar un 30% per sota del registre nacional, i els de la ciutat autònoma de Melilla i Andalusia van ser, respectivament, un 28,2% i un 26,0% inferiors a la mitjana d'Espanya.

Set comunitats van superar el registre mitjà nacional per càpita (25.064), ja que, a més de les quatre esmentades, a Aragó va ser de 27.648, Balears (26.287) i la Rioja (26.194).

Les regions amb menor PIB per càpita van ser Extremadura (amb 17.554 euros per habitant), la ciutat autònoma de Melilla (18.007), i Andalusia (18.557).



Astúries creix més

Les comunitats autònomes que van registrar el creixement del seu Producte Interior Brut en percentatge més gran van ser Astúries (3,8%), Cantàbria i Aragó (totes dues amb un 3,4%) i Madrid (3,3%). Les que van registrar menor creixement són la Rioja (1,5%), la ciutat autònoma de Ceuta (1,6%), Castella i Lleó (1,7%) i la ciutat autònoma de Melilla (1,8%).

Dotze comunitats -Astúries, Cantàbria, Aragó, Madrid, Catalunya, País Basc, Múrcia, Galícia, Comunitat Valenciana, Navarra, Canàries i Andalusia- van registrar creixements en volum del seu PIB superiors al de la Unió Europea (UE-28), que va ser del 2,4%.

Les llars del País Basc van ser les que van tenir una renda disponible més alta per habitant l'any 2016, amb 19.195 euros, un 29,9% superior a la mitjana d'Espanya.

Per darrere es van situar Madrid (18.707 euros) i Navarra (17.948 euros), mentre que els registres més baixos van correspondre a Extremadura (11.310), la ciutat autònoma de Melilla (11.328 euros per habitant) i Andalusia (11.589).

La renda disponible bruta (RDB) per habitant d'Espanya el 2016 va ser de 14.781 euros.

Vuit dels territoris regionals -País Basc, Madrid, Navarra, Catalunya, Aragó, Balears, la Rioja i Astúries- van superar la mitjana estatal.