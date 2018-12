Hipoteques més cares l'any vinent

La nova Llei Hipotecària que tramita el Congrés i que carrega a la banca pràcticament totes les despeses de constitució del préstec, excepte la taxació, provocarà que les entitats elevin els preus dels seus crèdits l'any vinent per a compensar aquests costos. Almenys això és el que creïn els responsables dels principals comparadors, que vaticinen un increment dels diferencials, les comissions d'obertura o els tipus d'interès inicials que s'apliquen a aquests préstecs, una de les principals fonts d'ingressos del sector.

El text acordat pels principals partits, que avui passa el seu últim tràmit en el Congrés abans de traslladar-se al Senat, estableix que sigui la banca la que assumeixi l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, les despeses d'escriptura, la gestoria i l'aranzel notarial, mentre que el comprador només abonarà la taxació i les còpies de l'escriptura que sol·liciti. Però, a més, amplia el volum d'impagaments necessaris perquè l'entitat pugui instar un embargament, de manera que hauran d'acumular-se almenys 12 quotes impagades o l'equivalent al 3% del crèdit per a instar l'execució de la hipoteca durant la primera meitat de vida d'aquest, o 15 mensualitats o el 7% del valor del crèdit, durant la segona meitat.

«Els bancs hauran d'assumir més costos però també tindran un major risc davant els casos d'impagament. El que és lògic és que encareixin els seus preus i això és el que creiem que succeirà», assegura el responsable d'hipoteques de HelpMyCash, Miquel Riera. En aquest sentit, Riera assenyala que el més probable és que s'elevin els tipus i que també augmentin les comissions d'obertura –0que són de les poques que no es limiten en la nova llei– encara que, com recorda, l'import d'aquestes últimes ha d'estar justificat i respondre a un servei efectiu realitzat pel banc.

D'aquesta forma, segons apunta l'expert, la nova llei farà que el desemborsament inicial dels compradors sigui menor, en haver d'assumir menys despeses –cosa que afavorirà a aquells que tinguin menys estalvis inicials–, però, a la llarga s'acabarà pagant més. Així, segons els càlculs d'aquest comparador, en una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, una simple pujada d'un 0,10% o un 0,15% en el diferencial anul·la tot l'estalvi que s'aconsegueix amb l'assumpció de les despeses per part del banc.



L'oferta es diversificarà

De la mateixa manera, també el director d'Hipoteques de iAhorro, Manuel González, creu que «algunes» entitats encariran les seves hipoteques, encara que també vaticina que la llei provocarà una diversificació de l'oferta. És a dir, que hi haurà major diferència entre unes entitats i unes altres. És el que ha ocorregut, per exemple, amb la resposta de la banca al decret del Govern que ja els obliga a assumir l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Mentre alguns bancs han reaccionat posant fi a les ofertes estàndard o han pujat ja els seus interessos, uns altres han aprofitat la conjuntura per a llançar ofertes i assumir ja totes les despeses –encara que no sigui obligatori fins que no s'aprovi definitivament la llei–, com a forma de promoció. Això sí, els qui han adoptat aquesta estratègia són entitats petites, que busquen fer-se un buit en el mercat. En qualsevol cas, el que té clar González és que la llei «no pararà l'oferta hipotecària de les entitats», un negoci que no deixa de créixer a mesura que la recuperació del mercat immobiliari avança, i que resulta fonamental per al compte de resultats del sector financer.

D'aquesta forma, segons les dades que ahir va publicar l'Institut Nacional d'Estadística, en els deu primers mesos de l'any el nombre d'hipoteques sobre habitatges concedits a la província es va incrementar. El nombre d'hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines al mes de setembre es va situar en 531 contractes, un 14,69% més que al setembre de l'any passat. Amb aquesta dada, Girona registra la xifra més gran d'hipoteques en qualsevol mes des de l'agost de l'any passat (534) i el millor setembre des del 2016 (544). El capital pendent d'amortitzar per aquestes 531 hipoteques del setembre a Girona va ser de 64,796 milions d'euros, cosa que va deixar una mitjana per hipoteca de 122.026 euros, l'1,16% més que al setembre de l'any passat.

Un augment que va ser fins i tot superior durant el passat octubre, quan els préstecs inscrits en els Registres de la Propietat es van disparar a tota la comunitat. Els catalans han signat un 40,7% més d'hipoteques aquest octubre respecte al mateix mes de l'any passat, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les xifres situen Catalunya com la segona comunitat de l'Estat on més han crescut el nombre d'hipoteques respecte al mateix període de l'any anterior, només per darrere de Navarra (53,7%), malgrat la revolada que va ocasionar l'actuació del Suprem sobre l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Això sí, cal tenir en compte que aquesta situació es va produir en l'última part del mes i que les inscripcions es demoren uns dies, la qual cosa podria afectar les dades de novembre, quan es publiquin. Amb independència de la política comercial de les entitats, del què no es lliurarà ningú l'any vinent, ni els nous hipotecats ni els que ja ho estan, és de la pujada de l'euríbor que, segons tots els serveis d'estudis, tornarà a terreny positiu al llarg de l'exercici, cosa que encarirà els préstecs.