La Xina elimina aranzels a 700 productes

El Govern xinès ha decidit introduir ajustos a la baixa en la seva política aranzelària a partir de l'1 de gener de 2019 per a 706 productes estrangers, la qual cosa en alguns casos comportarà fins i tot l'aplicació d'«aranzels zero», amb la finalitat d'expandir les importacions i rebaixar els costos institucionals vinculats a les mateixes per impulsar així les reformes estructurals del país, segons el Ministeri de Comerç de la Xina.

Entre els productes que es beneficiaran d'aquestes rebaixes aranzelàries, el Ministeri de Comerç de la Xina va assenyalar diferents classes de pinsos per a animals, bateries de ions de liti, així com medicaments i «aranzels zero» per a determinades matèries primeres.

El Ministeri xinès va justificar aquesta rebaixa aranzelària «amb la finalitat de donar suport a la construcció del Cinturó i la Ruta de la Seda i zones de lliure comerç, accelerar la cooperació econòmica i comercial entre la Xina i els països rellevants, i crear condicions externes que condueixin al desenvolupament saludable i estable a llarg termini de l'economia del país».

En concret, a partir de l'1 de gener de 2019, la Xina aplicarà un aranzel provisional a la importació de 706 productes, eliminant la taxa per a quatre tipus de deixalles sòlides i cancel·lant la taxa impositiva provisional per a la importació de components de bateries de ions de liti, així com per a vehicles de noves energies.