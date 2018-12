Amazon representa el 7,5% de les vendes online a Espanya

El gegant del comerç Amazon representa en l'actualitat el 7,5% de les vendes online i es posiciona com el principal marketplace a Espanya per davant d'El Corte Inglés, AliExpress, eBay o Zara, segons dades de la consultora Tandem.

En concret, els marketplace s'han convertit en el lloc predilecte de milions de persones a l'hora de comprar qualsevol tipus de producte. Així, una de cada cinc compres es concentren en cinc portals de venda com són Amazon, AliExpress, eBay, El Corte Inglés i Carrefour.

El gegant del comerç electrònic nord-americà lidera el rànquing de vendes per internet a Espanya per davant de la xinesa AliExpress i d'eBay. «Qualsevol empresa o negoci que vulgui vendre online ha d'apostar pels marketplace per arribar a un major nombre de clients i, en això, no hi ha ningú com Amazon. Des d'Espanya pots oferir el teu producte als 28 països de l'EU a través d'Amazon, i tot sense sortir d'aquesta plataforma», va explicar la consellera delegada de Tandem, Mónica Casal.

D'aquesta manera, el 87% dels internautes triaran algun d'aquests marketplace per comprar els seus regals de Nadal, ja que a Espanya s'utilitzen de mitjana 3,8 marketplaces, sent un dels països amb un major nivell d'acceptació d'aquest tipus de portals.

A més, aquestes plataformes són també utilitzades per informar-se, a través de descripcions, opinions i imatges de compres de clients. En concret, dos de cada tres internautes consideren els marketplace com la seva principal font d'informació per comprar per internet.

L'informe mostra que el preu ha deixat de ser un avantatge diferencial a l'hora de comprar en els marketplaces, en comparació amb un altre tipus de webs, ja que es valora la profunditat de catàleg i la comoditat a l'hora de realitzar diferents compres de productes.