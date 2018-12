CaixaBank obre a Toronto la primera oficina de representació al Canadà

CaixaBank ha obert a Toronto la seva primera oficina de representació al Canadà i s'ha convertit en l'únic banc espanyol amb presència física al país. És la segona de l'entitat al mercat nord-americà després de la inaugurada a Nova York el 2015 i se suma amb les dels altres països del continent, com Colòmbia, Perú, Brasil i Xile. CaixaBank, que impulsa així la seva estratègia d'internacionalització, que ha accelerat els últims anys, també ha obert el 2018 una oficina de representació a Sydney (Austràlia) i ha obtingut llicència per operar com a sucursal operativa a París. Al capdavant de l'equip d'aquesta oficina hi haurà Bárbara Carmona, procedent de la sucursal de CaixaBank a Londres.

Des de la nova oficina, ubicada a Bay Street, el centre financer de Toronto, CaixaBank oferirà serveis d'acompanyament i assessorament en comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa a empreses espanyoles amb interessos i activitats al Canadà i a multinacionals i empreses canadenques que operen a Espanya. D'aquesta manera, CaixaBank vol consolidar-se al Canadà com a banc de referència per a les empreses que operen en ambdós països.

Jordi Gual, president de CaixaBank, va destacar la nova oficina de representació al Canadà com un pas més en el procés d'internacionalització del banc: «La incorporació del Canadà a la nostra xarxa de països en què està present el nostre negoci de banca internacional reforça la nostra presència a l'Amèrica del Nord, un mercat molt atractiu per a les empreses espanyoles, amb un gran potencial de creixement en el futur».

El 2017, les exportacions espanyoles al Canadà van créixer un 10,5%, mentre que les importacions espanyoles des del Canadà van augmentar un 30% .