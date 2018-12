El preu de l'habitatge de segona mà augmenta un 10,7% el 2018 a Catalunya

El preu de l'habitatge de segona mà a Catalunya va créixer un 10,7% en l'últim trimestre de l'any. En conjunt a Espanya l'increment és d'un 8,4% el 2018, fins als 1.720 euros el metre quadrat, segons les dades d'idealista, que assegura que aquest increment reafirma el procés de normalització dels preus de l'últim any.

Segons el cap d'Estudis d'idealista, Fernando Encinar, l'any acaba amb rellevants creixements en els preus de venda de l'habitatge usat, si bé en els últims mesos de 2018 les pujades s'han moderat i, en alguns casos, han revertit la tendència i s'han produït caigudes.

En aquest sentit, cita el cas de Las Palmas de Gran Canària i Madrid, amb pujades importants en taxa interanual (+21,1% i +17%, respectivament) que, en canvi, moderen el seu creixement en el quart trimestre fins al 2,9% en el cas de Las Palmas i de tot just el 0,3% en la capital espanyola. Quant a Barcelona, encara que tanca l'any amb creixement positiu, conclou l'últim quart amb baixades en el preu dels seus immobles en venda.

Quant a l'evolució dels preus per comunitats, la major pujada durant 2018 s'ha registrat a Madrid, on els propietaris demanen un 20,2% més pels seus habitatges que fa un any. Li segueixen els increments de Canàries (+19,9%), Balears (+15,8%), La Rioja (+11,4%) i Catalunya (+10,7%). En el costat oposat estan els descensos d'Extremadura (-1,4%), Cantàbria (-1,2%), Astúries (-0,5%) i Múrcia (-0,4%).

Així, la Comunitat de Madrid és la més cara, amb 3.059 euros el metre quadrat, seguida de Balears (2.863 euros), Euskadi (2.562 euros) i Catalunya (2.304 euros). En el costat oposat de la taula es troben Castella-la Manxa (914 euros), Extremadura (919 euros) i Múrcia (1.015 euros), les comunitats més econòmiques.