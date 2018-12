«La Caixa» recupera la denominació per projectar el compromís social

«Jo en dic confiança», «Jo en dic treball», «Jo en dic oportunitat», «Jo en dic compartir»? Les veus dels beneficiaris de diferents programes de l'entitat defineixen la que és la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món: «la Caixa». Es tracta del leitmotiv de la seva nova campanya de comunicació. «la Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa"», conclou l'spot.

L'entitat estrenarà una campanya amb la qual recupera la seva denominació fundacional, «la Caixa» que serà la que utilitzi a partir d'ara per referir-se al compromís social que va donar origen a aquesta l'any 1904.

La campanya coincideix amb el 150è aniversari del naixement de Francesc Moragas, fundador de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, «la Caixa», el 1904. Amb la seva creació, naixia el primer gran projecte de promoció social de país. El 2018, «la Caixa» ha disposat d'un pressupost de 520 milions d'euros destinats a acció social, recerca, educació i divulgació cultural. En total, s'han impulsat más de 50.000 iniciatives que han arribat a més de 12 milions de beneficiaris, amb l'objectiu de canviar presents i construir futurs. Tot això, amb l'eficiència i la focalització en els programes veritablement transformadors com a principis rectors.

El pressupost de la Fundació Bancària «la Caixa», presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, arribarà als 545 milions d'euros l'any 2019, que es desglossen en 530 milions d'euros de pressupost recurrent –el més elevat en la història de l'entitat– als quals s'afegeix una partida extraordinària de 15 milions d'euros que es destinarà, entre d'altres projectes, a reforçar l'impuls a la recerca biomèdica, a la construcció de CaixaForum València o a la renovació de la sala permanent de CosmoCaixa.

«A principis del segle XX, «la Caixa» s'identificava amb homenatges a la vellesa, biblioteques o colònies d'estiu. Avui, aquest nom és sinònim d'atenció a col·lectius vulnerables, recerca d'excel·lència, educació de qualitat i propostes culturals de primer nivell a l'abast de tots els ciutadans. «Les necessitats socials han canviat, però els valors de la Caixa són els mateixos», va afegir Fainé.

La campanya de comunicació està protagonitzada per beneficiaris reals de programes com els adreçats a lluitar contra la pobresa infantil (més de 60.000 menors vulnerables atesos el 2018); a facilitar un lloc de treball a persones en situació de vulnerabilitat (36.000 llocs de treball facilitats); a promoure l'envelliment actiu ; a l'atenció psicosocial al final de la vida; al suport a la ciència i l'educació, així com a la divulgació de la cultura.