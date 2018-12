La gelateria tailandesa de Rolls & Co obre a Girona la setena botiga d'Espanya

Rolls & Co, empresa espanyola coneguda pel seu revolucionari concepte de gelateria portat directament des de Tailàndia, segueix amb el seu procés d'expansió nacional amb un nou punt de venda, aquesta vegada a Girona.

Reconeguda especialment per la seva cultura gastronòmica i per la gran varietat i qualitat en els seus productes, Girona ja pot gaudir de Rolls & Co. Concretament, el punt de venda es troba situat a la Rambla Llibertat.

El seu producte natural, l'ús de fruita fresca, la possibilitat de fer-lo cent per cent personalitzable i, per descomptat, l'experiència no només d'assaborir els seus productes sinó de veure el propi procés de creació en menys de dos minuts sumen a Rolls & Co a l'oferta gironina que combina la gastronomia tradicional i la gastronomia d'avantguarda.

El seu producte estrella, els Rolls i els seus famosos Waffleroll (derivat del gofre amb un aspecte cridaner format per unes bombolles d'aire que es poden emplenar de diferents sabors), són alguns dels productes innovadors que presenten. Si bé, aquests no són els únics, ja que Rolls & Co treballa diàriament per a adaptar-se a tots els gustos incorporant productes cent per cent personalitzables com els seus nous Macchiatos, cafès moka, caputxinos, mixfruit o els deliciosos shakeroll, entre d'altres.

La nova obertura a Girona se suma així a ciutats com Cambrils, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona , Tarragona i Almeria on ja és possible gaudir de Rolls & Co.