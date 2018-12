Has aconseguit l'èxit empresarial?

Espero sincerament que ja haguem superat l'època en què l'èxit d'un empresari es mesurava pel cotxe que utilitzava, els metres quadrats de la seva casa de la platja o el que es gastava cada dia al restaurant.

Òbviament el factor econòmic és clau per al desenvolupament d'una empresa, però quan s'inicia un projecte hi ha somnis, il·lusions i molta energia que no només es pot valorar en euros. El compte bancari, tenir clients de renom, sortir als mitjans de comunicació, realment omple?

Ray Kroc deia: «Si vostè treballa només pels diners, mai ho aconseguirà, però si estima el que està fent i sempre posa el client en primer lloc, l'èxit serà seu».

Un empresari que guanyi molts milions però que no pugui jugar amb els seus fills o prendre una cervesa amb un amic, és feliç? Podríem dir que té èxit?

No em responguis ara.

Abans de seguir, cal recordar la frase «Roma no es va fer en un dia», de la mateixa manera que una empresa, generalment, no arriba al cim fàcilment. Perquè un projecte no es mengi la felicitat d'un empresari ha de tenir en compte com a mínim aquests 3 punts:

Tenir objectius assolibles i mesurables. No ser realista condueix a la frustració, l'estrès i les males decisions.

Analitzar les xifres de vendes o facturació en relació amb la situació actual de l'empresa, de la competència i del mercat. Recorda que no ets l'únic peix a l'estany.

Rebre feedback real dels clients i agents del mercat. Escoltar el que diuen de tu et permetrà tenir una visió més global del teu projecte empresarial.

Tornant al tema, crec que poques coses poden fer sentir millor un empresari que haver:

Fet créixer un negoci del no-res.

Inventar quelcom nou. Un nou producte o servei que es vengui i d'un valor afegit inexistent al mercat, fins aquell moment.

No haver-se rendit en els mals moments i haver lluitat.

Crear ocupació amb unes condicions dignes, que permetin als treballadors tenir qualitat de vida.

Actuar de forma responsable amb el medi ambient i amb la societat en general.

Pagar impostos (no és broma) amb els quals s'ha realitzat inversió pública.

Saber envoltar-se de professionals que li hagin fet la vida més senzilla.

Fer sentir bé els treballadors. Un elogi del cap arriba molt lluny.

Aprendre dels errors i aconseguir que el projecte sigui durador en el temps.

Ser fidel als seus principis, haver-se respectat a si mateix i fer allò correcte.

Saber mantenir un equilibri de vida on el més important (salut, família i amor), sempre hagi estat el més important.

Si et sents identificat amb alguna d'aquestes frases, felicitats! Ho has aconseguit!

I una frase per a la reflexió: «Intenta no tornar-te un home d'èxit, sinó un home de valor». ( Albert Einstein).