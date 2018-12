L'increment de la renda agrària no arriba al camp, segons el COAG

L'increment del 3,4% de la renda agrària no s'ha notat a la butxaca d'agricultors i ramaders, a causa de l'espiral alcista dels costos de producció, segons ha denunciat el COAG en un comunicat, que ha recordat que des de 2003, el sector agrari espanyol ha perdut el 8,3% de la seva renda total.

En concret, l'organització agrària ha assenyalat que els consums intermedis (costos) van arribar el 2018 als 23.199.000 d'euros en termes corrents, fet suposa la xifra més alta de la sèrie amb una alça del 6,3% respecte al 2017, tant en preu (3,2%) com en quantitats consumides (2,9%).

Tots els capítols van créixer respecte al 2017, excepte el de manteniment de material (-2,6%). El principal ascens en valor es va produir, per segon any consecutiu, en el capítol d'energia i lubricants (13,54%), seguit per fertilitzants i esmenes (8,4%), els serveis d'intermediació financera (7,3%), llavors i plançons (6,3%) o despeses veterinàries (5%). Els pinsos, el capítol més important sobre el total de costos de producció amb un 50,2%, van ascendir un 6,9%, a causa de la pujada de quantitats (4,6%) i preus (2,2%).

D'aquesta manera, entre 2003 i 2018 els consums intermedis s'han encarit un 56,3%, mentre que la renda agrària corrent ha pujat un 13,8%. El COAG considera que és «imprescindible» emprendre un seguit d'actuacions per revertir la continuada pèrdua de renda dels agricultors i ramaders en els últims anys, especialment per als costos de producció on la tendència a l'alça ha comprimit la rendibilitat del sector.

D'aquesta manera, l'organització agrària ha traslladat a Agricultura un seguit de mesures per mitigar l'alça del preu dels principals entrades.

En termes de fiscalitat, sol·liciten l'increment de l'IVA compensatori al sector ramader equiparant a l'agricultura, la reintroducció de les deduccions del rendiment net previ per adquisicions de gasoil (35%), plàstics o fertilitzants (15%) i la reducció general del 2 %, l'aplicació del tipus reduït de l'IVA als consums energètics dels agricultors professionals i l'exempció en l'IRPF de les ajudes del segon pilar de la PAC a joves agricultors.