L'oci nocturn gironí preveu un «bon Cap d'Any» i exigeix «més control» a les revetlles populars

Els empresaris de l'oci nocturn gironí esperen fer una "bona facturació" per la revetlla de Cap d'Any. El sector, això sí, torna a exigir "més controls" per part de l'Administració als en temes de seguretat a les festes i celebracions populars. Asseguren que els bars, restaurants i discoteques han de complir una normativa "molt estricta", i volen que els responsables de les revetlles populars també les passin. El secretari general de la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM), Joaquem Boadas, explica que els últims vuit anys aquestes celebracions han caigut un 60%, arran d'incidents en temes de seguretat. "Si compleixen com nosaltres, no teneim res a dir, però cal estar-hi a sobre", explica. Amb tot, Boadas ha celebrat que l'últim dia de l'any caigui en dilluns. "Ens assegurem un cap de setmana llarg, i això pels locals de costa és important", assenyala.

"Per a nosaltres la nit del 31 és com Sant Jordi pels llibreters", així de clar s'expressa el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas. I és que des de l'empresariat de l'oci nocturn gironí la nit del 31 de desembre és "la més important de l'any". De fet, Boadas recorda que "l'hivern és molt llarg" especialment en establiments de la Costa Brava on l'afluència de visitants és "més aviat baixa". "Aquest dia és com un oasi i s'ha d'aprofitar", assenyala el secretari general de FECASARM.

Per tot plegat, Boadas demana que es facin més inspeccions a les revetlles populars de Cap d'Any per tal que no hi hagi "tracte discriminatori". Des de la FECASARM recorden que ells han de complir amb una normativa "molt exigent" especialment en temes de seguretat.

Boadas recorda que "s'han hagut de posar al dia" arran de diversos accidents en revetlles populars com el de Les Borges Blanques el 2008 quan una jove va morir després de caure quan estava recolzada en una barana, o el 2012 quan es van produir els incidents al Madrid Arena.

En aquest sentit, Boadas reconeix que hi ha hagut una davallada d'aquestes festes. En concret un 60% respecte a fa vuit anys. Des de la FECASARM ho atribueixen a la intensificació dels controls que han fet des de l'administració, i a la por per part d'alguns ajuntaments a cedir espais municipals per aquestes revetlles.

"Cal recordar que són espais que no estan preparats per aquest tipus d'esdeveniments. Solen ser llocs dedicats a l'esport i per tant cal adequar-los a una normativa molt exigent i a les associacions potser ja no els surt tant a compte", explica Boadas.

Cau molt bé

Boadas reconeix que esperen tenir un "molt bon Cap d'Any" als locals d'oci nocturn de les comarques gironines, i a Catalunya en general. Els motius són la pujada de venda d'entrades a través d'internet, la millora general de l'economia i en conseqüència una major despesa dels clients, i que aquest any l'última nit de l'any cau en dilluns.

De fet, Boadas explica que fa dos anys va caure en dissabte i es va notar "de manera notable" ja que no va suposar un increment de vendes. "Aquesta vegada tenim la sort que s'allarga el cap de setmana fins dilluns, i això fa que no es perdin clients que també volen aprofitar per sortir el divendres i el dissabte", conclou Boadas.