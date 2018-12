Petites empreses, grans oportunitats (iI)

3. Grans desconegudes: És bo que una companyia sigui desconeguda pels inversors i pels analistes? Pot ser-ho, sí. Les companyies petites no solen ser tan seguides per les cases d'anàlisi i això fa possible que es puguin trobar, si es saben buscar, companyies extraordinàries i desconegudes pel gran públic que ofereixen bones oportunitats. Una menor cobertura d'analistes implica menor informació disponible per a inversors i major ineficiència en el preu de les accions.



4. Representativitat de l'economia: Quedar-se sol amb les grans companyies suposa posar-se restriccions a un mateix. S'estima que un 70-80% de les companyies que cotitzen són de petita o mitjana capitalització. Saltar fins a un univers tan ampli implica perdre un munt de bones oportunitats. En els últims temps hem sentit en nombroses ocasions que l'economia espanyola està al capdavant del creixement a Europa, però el selectiu no ha estat dels més avantatjats, ni molt menys. Això ens fa preguntar-nos, és l'Ibex35 representatiu de l'economia espanyola? Doncs no, l'economia espanyola és més que bancs, sense oblidar a més que prop del 75% dels ingressos de les empreses del nostre selectiu es generen fora de les nostres fronteres.



5. Accionariat: A les empreses petites la propietat del capital està moltes vegades més concentrada. En molts casos, fins i tot, podem parlar de companyies familiars, de manera que la implicació en la gestió de l'empresa és també més gran.



6. Major probabilitat d'operacions corporatives: De vegades veiem a les notícies econòmiques operacions de grans dimensions, però molt més freqüents són les operacions sobre companyies de menor capitalització. I aquestes operacions de vegades suposen un autèntic cop de sort per als accionistes de l'empresa que és comprada, especialment quan aquesta compra ve derivada del seu bon fer.



7. Potencial de creixement: Això no vol dir major volum d'ingressos, però sí un creixement superior dels mateixos. En ocasions les petites companyies aconsegueixen creixements estratosfèrics.