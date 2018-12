La producció d'oli d'oliva cau un 56% pel retard en la maduració i les pluges

La producció d'oli d'oliva ha caigut un 56% en el segon mes de campanya, segons dades a 30 de novembre, fet que suposa la meitat de l'obtinguda en la campanya passada, a causa del retard en la maduració i a les pluges que han dificultat la recol·lecció, segons el butlletí de mercat d'oli d'oliva del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En concret, la producció s'ha situat en les 102.500 tones, fet que suposa un 56% menys que el que es va obenir en la campanya passada i un 49% inferior a la mitjana de les quatre últimes.

La comercialització total amb 233.400 tones supera les sortides de la campanya passada, amb un volum d'exportacions que es manté per sobre de les anteriors i una lleugera caiguda del mercat interior.



Importacions

Les importacions, amb dades provisionals per al mes de novembre, s'estimen en 25.000 tones, mentre que les exportacions s'estimen en 161.500 tones, un 5% més respecte a la campanya anterior i un 12% més en relació a la mitjana de les quatre últimes campanyes.

El mercat interior aparent se situa en les 71.900 tones, quantitat que baixa en un 2% respecte a la de la campanya passada i en un 6% respecte a la mitjana de les quatre precedents. La mitjana de sortides en aquest període va ser de 35.950 tones.

Respecte a la situació del mercat d'oli d'oliva, l'evolució dels preus de les últimes setmanes mostra pujades dels verges extra i verge, amb caigudes de llampants i refinats. No obstant això, totes les categories se situen per sota de la campanya anterior i la mitjana de les quatre anteriors.

D'altra banda i sobre la campanya dels exercicis 2018 i 2019 d'oliva de taula va començar amb unes existències a 1 de setembre de 391.530 tones, un 7 per cent superior a les que hi va haver la campanya anterior. La producció durant aquest primer trimestre ha estat de 578.790 tones, un 5 per cent més respecte a la campanya passada.



Caiguda del 3%

En aquest període, s'han comercialitzat 128.470 tones, 91.530 tones amb destinació a l'exportació i 36.940 tones al mercat interior. La comercialització en conjunt ha caigut un 3% respecte a la campanya anterior.