Per a la supervivència dels pobles

No vull donar la sensació que donem un to pessimista en tocar aquest tema en l'últim dissabte de l'any, però crec que és important que tinguem en compte el tema aquests dies en què s'han donat diversos moments en els que s'ha parlat de la despoblació. Segons les dades de l'Anuari Estadístic del Ministeri d'Agricultura, el 1990 la superfície de cultiu a Espanya, al marge de prats i pastures, sumava gairebé 20,2 milions d'hectàrees. En 2016, últimes dades recollides, aquesta superfície s'havia reduït a menys de 17 milions d'hectàrees, amb un abandó de 3,2 milions d'hectàrees, les superfícies d'herbacis de secà i els guarets lligats al seu cicle productiu són on es concentra la pèrdua.

Per contra, en aquest mateix període la superfície forestal s'ha incrementat en més d'un 21%, amb més de 4,2 milions d'hectàrees, on la tendència la lidera el bosc obert, amb una coberta arbrada per sota del 20%, el que significa que no es compta amb més boscos, sinó amb més matolls, amb una menor qualitat com a ecosistema forestal.

«Els agricultors i ramaders no podem fer front al constant augment dels costos productius», afirmen des d'una organització. «I no cal oblidar-se dels preus que cobrem els productors, en molts casos, es mantenen als mateixos nivells de fa 20 o 25 anys, el que impossibilita la rendibilitat de les nostres explotacions», afegeixen.

No obstant això es reivindica el paper de l'agricultura i la ramaderia en l'ordenació del territori i la fixació de població, davant els processos de despoblació que ara tant preocupen i apunta cap a la important contribució que el sector està en disposició d'aportar a l'economia, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la regeneració de la qualitat dels sòls i el fre a la desertificació.

Igualment reclama l'atenció dels poders públics per desplegar aquest potencial mitjançant una adequada política agrària, que estabilitzi els mercats, elimini la volatilitat dels preus i remuneri els béns que l'agricultura i la ramaderia aporten a la societat. Així doncs, considera necessària una revisió de la legislació reguladora del sòl i de la fiscalitat que se li aplica de manera que es protegeixin els valors productius, socials, ambientals, culturals i paisatgístics, del sòl agrari.

En aquest sentit, per reivindicar la necessitat de l'existència dels pobles, més de 500 persones, entre elles, empresaris, agricultors, ramaders, professionals de diversos sectors, dones, joves i gent gran es reunien en el I Fòrum de Desenvolupament Rural «pobles amb futur» de Sigüenza, hi han fixat solucions meditades i realistes per a garantir la supervivència dels pobles i lluitar contra la despoblació i l'envelliment dels mateixos

Les mesures han estat recollides a l'anomenat «Manifest de Sigüenza», un decàleg que pretén aconseguir el suport i el compromís d'administracions, empreses de servei, associacions i col·lectius nacionals, regionals i provincials per poder portar a la pràctica les pautes i solucions que «posin fi a la situació crítica per la qual travessen molts territoris d'Espanya».

Entre les solucions que contempla el Manifest de Sigüenza es troben que es reconegui la singularitat i les particularitats jurídiques específiques del medi rural i es modifiqui el finançament de les corporacions locals tenint com a factor avaluable la despoblació; garantir un millor subministrament elèctric, de telefonia i d'Internet, amb un bo rural del 25% sobre l'energia consumida i contractada.

El Manifest també al·ludeix a la necessitat de fixar un complement econòmic del 25% sobre el salari per als treballadors públics que fixin la seva residència en municipis rurals i que es reflecteixi com a mèrit en el barem, perquè «així s'evitaria la provisionalitat i vacants en el medi rural».

Altres de les solucions recollides en aquest decàleg contra la despoblació és reservar una làmina mínima del 40% dels embassaments de capçalera i adoptar mesures mediambientals, perquè l'aigua és fonamental per al desenvolupament, crea riquesa i fixa població.

El ja anomenat «esperit de Sigüenza» apel·la també al fet que la Llei d'Ordenament del Territori i de l'Activitat Urbanística (LOTAU) desenvolupi un reglament específic que atengui les necessitats del món rural i que, per exemple, permeti la instal·lació d'empreses sense que hi hagi polígons industrials.

La producció a la zona rural suposa un cost més alt a causa de l'encariment del transport de les matèries primeres i de la sortida de productes un cop fabricats, per això, en el Manifest de Sigüenza s'exigeix una reducció en la fiscalitat per al treballador i per l'empresa, l'aplicació d'un IVA al 0% en els productes de primera necessitat i d'un 7% a la resta.

El decàleg de Sigüenza es completa amb la petició de bonificació del 50% en la quota d'autònoms rurals i ajudes a la creació d'ocupació incrementades en 150% sobre la resta; la implementació de la cotitularitat de les explotacions agràries; el suport als productes locals i de temporada amb un etiquetatge obligatori per a productes agroalimentaris com la mel; i que el medi rural tingui els serveis, recursos i oportunitats comparables al medi urbà establint una carta de prestació de serveis bàsics.

El I Fòrum de Desenvolupament Rural de la província de Guadalajara «Pobles amb futur», que s'ha celebrat al Parador Nacional de Sigüenza, ha estat organitzat pels cinc Grups de Desenvolupament Rural d'aquesta província. Tota la informació sobre l'esdeveniment pot seguir-se en xarxes socials a través de #ManifiestodeSigüenza o a través de la web www.pueblosconfuturo.es.