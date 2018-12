La Xina trigarà dos anys més a ser líder

La Xina acabarà superant els EUA i convertint-se en l'economia més gran del món a partir de 2032, dos anys més tard del que es preveia anteriorment, llastrada per l'impacte de la guerra comercial i el pes del creixent deute, segons reflecteix l'última edició de la «Lliga Econòmica Mundial», elaborada pel Centre de Recerques Econòmiques i Empresarials (Cebr).

Per part seva, l'economia estatunidenca conservarà un major temps la seva primera posició en beneficiar-se del «creixement avançat» per la baixada massiva d'impostos, encara que sigui a costa d'agreujar el seu problema de dèficit, reduint així el seu marge de maniobra de cara a una futura recessió.

D'aquesta manera, sumat al creixement que experimentaran economies com l'Índia o Corea del Sud, les economies asiàtiques ocuparan quatre de les deu primeres posicions de la «Lliga econòmica» dins de 15 anys, amb la Xina al capdavant de la classificació, l'Índia en tercer lloc, el Japó en el quart i Corea del Sud en el desè lloc.

Per contra, Europa patirà un progressiu declivi i passarà de comptar amb quatre representants entre les deu majors economies en 2019 –Alemanya (4a), França (6a), Regne Unit (7a) i Itàlia (8a)– a únicament tres en 2033, Itàlia caurà fins a la tretzena posició, mentre que Alemanya serà la cinquena economia més gran, Regne Unit la sisena i França la setena.

Pel que fa a això, les prediccions de la «Lliga Econòmica Mundial» apunten al fet que el segle XXI probablement serà el segle d'Àsia, ja que per a 2033 tres de les cinc majors economies mundials seran d'aquest continent (la Xina, l'Índia i el Japó) i només una europea.

«Aquesta és una raó per la qual, a pesar que el Brexit sigui perjudicial en el curt termini, a llarg termini no és probable que causi massa mal a l'economia britànica i, sota algunes premisses, podria impulsar-la», va indicar el vicepresident de Cebr, Douglas McWilliams.

En aquest sentit, els autors destaquen que l'impacte del Brexit es farà notar en 2019 sigui com sigui la modalitat de la retirada del Regne Unit de la UE, encara que apunten que una sortida sense acord seria la que més perjudicaria l'economia del país en el curt termini.

«No obstant això, si Regne Unit aconsegueix suportar el Brexit sembla probable que segueixi entre les sis majors economies mundials i mantingui aquest lloc en el futur», apunten els autors de l'informe.



Espanya perd posicions

La recuperació espanyola, que tancarà 2018 com la tretzena major economia mundial, no serà suficient per evitar la gradual pèrdua de pes d'Espanya a escala global, la qual cosa suposarà la pèrdua de dues posicions fins a 2028, quan el país serà la quinzena major economia mundial i cedint des de 2031 a Mèxic el primer lloc entre les economies hispanoparlants.

Espanya, que en 2003 ocupava la vuitena posició de la taula, ha perdut pes gradualment, situant-se en desè lloc en 2008, al principi de la Gran Recessió, i mantenint-se com la tretzena major economia del món des de 2013, fins a 2019, quan els autors de l'informe preveuen que cedeixi un lloc i es converteixi en la catorzena economia mundial fins a 2028, quan perdrà una altra posició.

D'aquesta manera, l'última edició de l'estudi anticipa que Espanya cedirà a Mèxic a partir de 2031 el primer lloc entre les economies de parla hispana, sis anys més tard del que es preveia en l'edició de 2017 de la «Lliga Econòmica Mundial».

En la seva anàlisi, Cebr apunta que Espanya encara compta amb una trajectòria de creixement més forta que altres economies europees, anticipant una taxa de creixement anual de l'1,9% per al període entre 2018 i 2023, que s'accelerarà al 2% per a la dècada següent, encara que adverteix que en el cas que els temors a una crisi a Europa es materialitzessin, l'economia espanyola es trobaria en mala posició com a conseqüència de l'elevat dèficit i deute.

En aquest sentit, l'informe fa referència a la pujada del salari mínim aprovada pel nou Govern, assenyalant que, malgrat la censura expressada per Brussel·les a la despesa més gran contemplada en els pressupostos de 2019, aquests no van ser rebutjats com va succeir amb Itàlia.

Així mateix, els experts de l'entitat britànica apunten que el país té un problema de fragmentació, en referència a la crisi de Catalunya, assenyalant que «si Catalunya fos independent, els problemes pressupostaris d'Espanya es multiplicarien».