Dues aturades avui i dijous a Amazon amenacen les comandes de Reis

Els sindicats d'Amazon van acordar ahir mantenir les aturades previstes per avui diumenge i el proper 3 de gener a la planta de Sant Fernando d'Henares, el que podria afectar les comandes per al dia de Reis, van informar els sindicats en un comunicat.

D'aquesta manera, van esgrimir que la multinacional ha decidit a una setmana de Reis «tensar la corda fins al final i fa ja pràcticament impossible evitar les aturades programades» per als dies esmentats.

El conflicte, que ja va camí del seu desè mes consecutiu, continua davant, segons va afirmar el col·lectiu, «la inacció» de la multinacional nord-americana.

«Tot i que la inestabilitat s'hagi instal·lat en el centre i que les últimes grans cites comercials hagin hagut de treure des d'altres localitzacions com Barcelona, Amazon prefereix mantenir la situació de conflicte abans que cedir», van assenyalar.



Nova oferta d'acostament

La part sindical ha explicat que van fer una nova oferta d'acostament a finals de novembre per intentar solucionar les diferències, però segueixen «sense resposta» des d'agost sense una proposició d'aquest tipus per part de l'empresa.

Davant d'aquesta situació, van decidir mantenir la via de les mobilitzacions a l'espera del judici que tindrà lloc el 19 de febrer.

Per la seva banda, la companyia de comerç electrònic Amazon va asseverar ahir que està treballant per complir amb la seva promesa de donar «un excel·lent servei, bons preus i amb una selecció inigualable» davant les aturades convocades pels sindicats per demà i el pròxim 3 de gener, va informar l'empresa en un comunicat.



«Els clients són el primer»

Davant les aturades, la companyia va replicar que els seus clients i empleats són el primer, indicant que els usuaris sempre poden consultar les seves comandes i dates de lliurament previstes a la pàgina de detalls del producte.

A més, en aquesta línia Amazon va subratllar que els usuaris dels seus serveis també tenen a la seva disposició el Servei d'Atenció al Client segons sigui necessari.