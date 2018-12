L'actualització del cadastre farà pujar l'IBI a diversos municipis gironins

La quantitat que paguen anualment els propietaris d'habitatges, locals i terrenys en concepte de l'impost de béns immobles (IBI) pujarà el 2019 en prop de 728 municipis, entre ells de Barcelona, Tarragona o Girona, mentre que baixarà en unes 449 localitats.

Aquesta variació deriva de l'actualització del cadastre per a 1.179 municipis, aprovada ahir pel Consell de Ministres i que va publicar ahir el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) juntament amb les taules dels coeficients d'actualització sobre els que s'ajustarà la valoració dels béns.

Aquesta actualització no implica que variï el tipus de l'impost -que és de caràcter municipal i que fixa cada ajuntament-, però sí que ho fa la valoració de l'immoble, que és la base imposable sobre la que s'aplica.

L'actualització havia estat sol·licitada pels ajuntaments i en algunes ocasions suposa la revisió de valoracions que no s'havien modificat des dels anys vuitanta.

Precisament el temps transcorregut des de l'última actualització és el que indica quins municipis han de revalorar a l'alça i quins a la baixa els immobles i en quina quantia.

Dels 728 municipis, aquells que van revisar per última vegada el cadastre abans de 2004 veuran incrementada la valoració dels habitatges, amb un coeficient que varia entre l'1,05 per als que se situen entre 1984 i 1989 i de l'1,03 per als que lo van fer entre 1990 i 2000.

El coeficient serà d'1,02 per a aquells municipis que van revisar per última vegada el cadastre entre 2001 i 2003. És a dir, que un immoble valorat el 1985 en 100.000 euros passarà ara a constar en el cadastre 105.000 i aquest serà l'import sobre el qual s'apliqui el tipus de l'IBI.

Entre els municipis que revisen a l'alça els seus immobles figuren localitats de Conca, Barcelona, Salamanca, Saragossa, Valladolid, Girona, Guadalajara, Lugo, La Rioja, Àvila, Zamora, València, Toledo, Tarragona, Sòria, Segòvia, Palència, Ourense, Osca, Jaén o Madrid. Cadis es veu afectada en el seu capital de província.

Per contra, els prop de 449 municipis que van actualitzar per última vegada el cadastre entre 2005 i 2013, en plena bombolla immobiliària, veuran ara reduït el valor dels immobles.



Coeficients diferents

En aquest cas, el coeficient oscil·la entre el 0,97 -per als municipis revisats entre 2005 i 2011- i el 0,93 per als del 2012 i 2013.

Per exemple, un immoble registrat en 100.000 euros el 2013 ara passarà a estar valorat en 93.000 euros.

Les revisions a la baixa afecten municipis de Guadalajara, Palència, Sòria, Cantàbria, Almeria, Zamora, La Palmas o Burgos i a grans localitats de Madrid, i també a ciutats com Avilès, Saragossa i Almeria.