Els treballadors d'Amazon en la planta de San Fernando de Henares, el centre logístic a Espanya, van protagonitzar ahir una nova jornada de vaga per a reclamar millores laborals, al mateix temps que els sindicats han avisat que es retardaran algunes comandes nadalenques.

El portaveu de CCOO d'Amazon España, Douglas Harper, va advertir que moltes de les comandes d'ahir no sortirien i va avisar que el compromís amb el client d'Amazon que els paquets arribarien abans del 3 de gener tampoc es complirà perquè aquest dia hi haurà una vaga global que afectarà tots els torns de treball.

L'aturada va ser al torn de tarda, que es prolongarà fins a les 12 de la nit, i afecta uns 400 treballadors, encara que en la seva majoria estan contractats per empreses de treball temporal i segons Harper «la por a secundar la vaga i la pressió per no ser renovats» podria frenar la seva participació.

Els treballadors de la planta d'Amazon a Espanya reclamen millores salarials i en matèria de conciliació i salut laboral perquè acusen Amazon d'haver canviat el conveni d'empresa per un altre sectorial de forma «unilateral» per a «retallar drets» i suprimir complements salarials vinculats a dues de les categories professionals que afecten a prop de 200 persones.

A més de la vaga d'ahir, els empleats han secundat altres cinc aturs: el 23 i 24 de novembre amb motiu del «Black Friday», el 7, 9 i 15 de desembre, i estan prevists els del 3 i 4 de gener, vespra de Reis.Harper va insistir que continuaran manifestant-se fins a pactar amb la direcció unes condicions laborals que incloguin, per exemple, que els treballadors puguin conciliar les hores extres treballades triant entre cobrar-les o reduir les seves jornades o bé per a poder cobrar el 100% d'una baixa per contingències comunes des del primer dia.

"Hem de mostrar als clients el conflicte que vivim i les nostres condicions laborals", assenyala el delegat sindical de CCOO.

No obstant això, la companyia va assenyalar recentment que els treballadors compten amb un "salari competitiu, un paquet complet de beneficis i programes de formació innovadors", i que "sufraguen el 95% dels estudis" per als empleats.

A més, va incidit que aplica els nivells salarials dels convenis regionals de logística als seus empleats i noves contractacions, amb un salari mínim anual a Madrid de més de 19.300 euros.

En la planta de Sant Ferran d'Henares treballen directament contractats per Amazon prop de 1700 persones, mentre que altres 600 estan vinculades a empreses de treball temporal.exisr 1400 debemus, hunc facilem et cotidianum nsssedfsdfdasf. rapovisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 1500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 1600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 1700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 1800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 1900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 2000 Debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 2200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 2300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 2400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 2600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 2700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 2900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 3000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 3100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 3200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 3300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 3400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 3500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 3600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 3700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 3800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 3900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 4000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 4100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 4200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 4300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 4400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 4500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 4600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 4700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 4800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 4900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 5000. Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5200 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5300 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5400 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5500 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5600 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5700 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te 6000 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exis 6100 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 6300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 6400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 6700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 7300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 8000.