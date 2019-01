Girona és la cinquena província on més es triga a vendre un habitatge

Girona és la cinquena província on més es triga a vendre un habitatge

Les comarques gironines se situen com la cinquena província de tot Espanya on més costa vendre un habitatge. Segons l'informe de TINSA, la taxadora oficial, el termini mitjà de venda d'un habitatge a les comarques gironines se situa en 13,1 mesos, per sobre dels 7,9 mesos que es triga de mitjana a Espanya.

El preu de l'habitatge a la província de Girona va experimentar en el quart trimestre de 2018 un creixement interanual del 2%, fins a 1.392 euros/m?2;. Des dels valors màxims assolits el 2007, el valor dels pisos a la demarcació s'ha depreciat un 47,9%.

El mercat residencial ha evolucionat en positiu durant el 2018. El preu en el quart trimestre de 2018 és un 2% superior al registrat en el mateix període de l'any anterior.

Segones les estadístiques de Tinsa, la hipoteca mitjana a Girona és de 122.657 euros, el que situa les comarques gironines com la vuitena hipoteca mitjana més elevada d'Espanya i només 30.000 euros per sobre de Barcelona, que és la tercera més alta. Una situació semblant que es repeteix pel que fa a la quota mitjana amb 584 euros mensuals.

L'índex Tinsa IMIE Mercats Locals mostra un increment interanual del 4,3% en el preu de l'habitatge a la ciutat de Girona. Les dades procedents de les taxacions realitzades per Tinsa durant el trimestre situen el preu mitjà a la ciutat en 1.550 euros/m?2;. La dada suposa una caiguda acumulada del 48,8% respecte al màxim històric assolit a la ciutat.

L'evolució durant l'any 2018 està sent positiva. El preu mitjà de l'habitatge a la ciutat de Girona en el quart trimestre de 2018 és un 4,3% superior al registrat en aquesta zona en el mateix període de l'any anterior. El 2017, l'evolució acumulada per aquestes mateixes dates reflectia un descens del 0,3% a Girona.

Per analitzar quin és el nivell de preu actual de l'habitatge respecte al que tenia l'any 2001, Tinsa ha generat un índex amb base 1.000 punts l'any 2001. Respecte a aquesta referència, el preu mitjà a la ciutat de Girona el segon trimestre de 2018 se situa en 1.456 punts.



Puja un 5,8% a Espanya

El preu de l'habitatge va pujar un 5,8% en l'últim trimestre del 2018, segons les dades facilitades per la taxadora Tinsa, que destaca que es tracta del creixement interanual més gran des de 2007.

Des dels mínims de començaments del 2015, assenyala la firma en una nota, el preu de l'habitatge nou i usat s'ha encarit un 11,7%, i es manté un 34,7% per sota dels nivells que assolí el 2007; els preus estan ara en nivells de principis del 2013.

El director del Servei d'Estudis de Tinsa, Rafael Gil, aclareix que continua el cicle expansiu del mercat residencial, creixent consistentment la demanda i augmentant els valors de forma heterogènia.

Desglossades les dades per comunitats autònomes, Madrid lidera l'encariment nacional i és l'única regió amb una apreciació superior al 10% (10,8%), seguida de València (7,8%), Astúries (7,4%), Castella i Lleó (7,4%) i Aragó (7,3%). A la Rioja, Catalunya, Balears, Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia es registren taxes superiors al 5%, en tant que a Extremadura, País Basc, Navarra i Cantàbria el creixement interanual és inferior a l'1,5%.

Les comunitats autònomes que mantenen una major diferència de preu respecte als màxims assolits fa més d'una dècada són Castella-la Manxa, amb un descens acumulat del 52,3%, seguida de la Rioja (-50,3%) i Aragó (-46,4%). A l'extrem contrari, les regions que més s'aproximen als preus registrats en el punt àlgid de la passada dècada són Balears (-21,4%), Madrid (-27,5%) i Galícia (-30,1%). Encara que a ritmes dispars, l'encariment residencial s'ha generalitzat en totes les regions, assenyala Rafael Gil, ja que a totes elles s'ha encarit el preu de l'habitatge.

En deu capitals de província, afegeix, es van registrar revaloracions del 10% o més en els últims dotze mesos; entre elles, destaquen València (16,8%), Màlaga (15,4%), Tarragona (15,1%) i Madrid (14,0%), encara que 11 províncies i 12 capitals van mostrar en el quart trimestre preus mitjans més barats que en el mateix trimestre de l'any anterior.

Les dades mostren que València i Màlaga «comencen a prendre el testimoni de Madrid i Barcelona sobre forts increments de preu», indica Gil, ja que totes dues protagonitzen aquest trimestre els més grans increments interanuals de valor, totes dues per damunt d'un 15%, superant els creixements registrats per Madrid (14,0%) i Barcelona (8,0%). També han registrat alces considerables de preus, per damunt del 10%, Tarragona, Múrcia, Ciudad Real, Alacant, Guadalajara, Burgos, Saragossa i Vigo.