Catalunya tanca l'any amb 392.907 desocupats

Catalunya va tancar l'any 2018 amb 392.907 desocupats, el que representa un descens de 25.111 menys respecte el desembre del 2017 i un descens del 6%, segons ha informat aquest dijous el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. A més, suposa encadenar 66 mesos seguits de caigudes interanuals. Pel que fa en comparació al novembre, la xifra d'aturats ha caigut en 1.498 persones, un 0,38% menys. D'aquesta manera, la xifra d'aturats a Catalunya es manté per sota els 400.000 per novè mes consecutiu i és la més baixa en un mes de desembre des del 2007, quan aleshores hi havia 265.789 persones apuntades a les llistes del SOC. Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats s'ha situat en les 3.202.297 persones, el que suposa un descens del 6,17% respecte el desembre del 2018 (210.484 aturats menys), mentre que en comparació al novembre s'ha registrat una caiguda de 50.570 inscrits, un 1,55% menys.