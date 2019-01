El preu de l'habitatge nou a l'Estat va augmentar un 5,4% durant el 2018

El preu de l'habitatge nou a l'Estat va augmentar un 5,4% durant l'any passat, segons l'informe de Tendències del Sector Immobiliari de la Societat de Taxació. Així, el preu mitjà a les capitals de província es va situar en 2.348 euros per metre quadrat, el que representa, respecte el juny, un increment del 2,8%. La Societat de Taxació avisa, a més, que es detecten «símptomes de fatiga», en especial a les grans capitals.

A Catalunya, el preu mig per metre quadrat dels habitatges nous a les capitals de demarcació va ser de 3.719 euros per metre quadrat davant els 3.452 euros per metre quadrat i es converteix, un any més, en el territori on els pisos nous són més cars, seguit de la Comunitat de Madrid (3.404 euros) i les Illes Balears (2.065 euros). El preu mig a l'Estat al conjunt de les capitals de província per a un pis de 90 metres quadrats va ser de 211.300 euros.

Pel que fa el preu mitjà de l'habitatge nou en la resta de ciutats que no són capitals de província va ser de 1.632 euros per metre quadrat, un 3,3% més respecte del 2017.