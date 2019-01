Les rebaixes faran créixer la contractació un 6,3% a Girona

La campanya de rebaixes del gener generarà a Catalunya més de 23.000 contractes, segons dades de les empreses de treball temporal (ETT) Adecco i Ranstad. Les previsions de Ranstad indiquen que la propera campanya de rebaixes generarà 23.795 nous contractes a Catalunya, quelcom que suposaria un 5,9% més respecte el mateix període de l'any anterior, sent la segona comunitat autònoma on més contractes se signaran després d'Andalusia (28.875).

Segons Randstad, aquest serà el sisè any consecutiu en què augmenta la contractació a Catalunya, i torna a situar-se com la xifra més elevada de la història per a aquesta campanya, amb increments del 6,3% i del 6,1% a les províncies de Girona i Barcelona, respectivament. En el conjunt estatal, Ranstad preveu que se signin durant la campanya de rebaixes 157.310 contractes, un 7,5% més.

Segons Adecco, a Catalunya es generaran 23.071 nous llocs, un 9% més que en el mateix període del 2018. Catalunya és la comunitat autònoma que lidera les previsions de contractació, seguida de la Comunitat de Madrid i de la Comunitat Valenciana, on està previst que es generin 16.484 (+8%) i 16.295 (+1%) contractacions, respectivament.

En el conjunt d'Espanya, Adecco preveu un increment en les contractacions d'un 4,1% respecte l'any passat, fet que suposa arribar als 122.900 nous contractes a principi del 2019. Segons l'estudi d'Adecco, per demarcacions, Barcelona liderarà la contractació amb 18.630 llocs de treball, un 10% més respecte al mateix període del 2018.que la xifra registrada en l'any anterior.

Per sectors, cosmètica i perfumeria, electrònica, botiga de joguines, alimentació, distribució, retail, imatge, so, logística, transport i la indústria tèxtil són els que més ocupació generaran entre els mesos de gener i febrer segons les dues companyies